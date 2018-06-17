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AFP: талибы отвергли предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня

Международная панорама
17 июня, 13:50 UTC+3

Перемирие заканчивается вечером в воскресенье, отметил официальный представитель группировки Забихулла Моджахед

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ТАСС, 17 июня. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) отвергли в воскресенье предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Моджахеда.

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"Режим прекращения огня заканчивается сегодня вечером, и наши операции будут возобновлены. У нас нет желания продлить режим прекращения огня", - заявил он.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибаном" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр. Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня. В ответ талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу.

В субботу глава республики заявил в ходе обращения к народу, что режим прекращения огня с "Талибаном" будет продлен.

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