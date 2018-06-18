Меркель заверила Конте, что ФРГ поможет Италии в преодолении миграционного кризиса

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германия поможет Италии в преодолении проблем, связанных с наплывом мигрантов.

Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы сегодня обсудим, как усилить сотрудничество в этой области", - сказала она. "Мы хотим поддержать желание Италии увидеть больше солидарности", - подчеркнула Меркель.

"Мы полностью едины во мнении, что следует улучшить меры по охране внешних границ и усилить [ведомство ЕС по контролю границ] Frontex, - добавила канцлер. Одновременно она указала на необходимость поддержки африканских стран в том, что касается борьбы с последствиями миграции.