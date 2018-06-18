Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель заверила Конте, что ФРГ поможет Италии в преодолении миграционного кризиса

Международная панорама
18 июня, 20:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, июня. /ТАСС

Стороны обсудят вопрос усиления сотрудничества в этой сфере

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Германия поможет Италии в преодолении проблем, связанных с наплывом мигрантов.

Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Мы сегодня обсудим, как усилить сотрудничество в этой области", - сказала она. "Мы хотим поддержать желание Италии увидеть больше солидарности", - подчеркнула Меркель.

"Мы полностью едины во мнении, что следует улучшить меры по охране внешних границ и усилить [ведомство ЕС по контролю границ] Frontex, - добавила канцлер. Одновременно она указала на необходимость поддержки африканских стран в том, что касается борьбы с последствиями миграции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Конте, Джузеппе
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Италия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
2
УФСИН Москвы опровергло данные СМИ о плохих условия для иностранцев-болельщиков в СИЗО
3
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
4
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости