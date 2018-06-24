СМИ: Австрия готовится к встрече Путина и Трампа в Вене 15 июля

ВЕНА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Австрии готовятся к проведению встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 июля в Вене. Об этом сообщило в воскресенье австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным источников газеты, несколько дней назад в австрийскую столицу прибыли дипломатические представители Вашингтона и Москвы, чтобы предметно рассмотреть проведение первого двустороннего саммита России и США. Кроме того, в Австрию для подготовки встречи прибыли передовые группы служб безопасности двух стран и начали изучать обстановку для организации переговоров. Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. Вместе с тем, по его словам, каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет.

16 июня канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил в интервью австрийскому телеканалу OE-24.TV, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Ранее в интервью ТАСС министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль в преддверии своего визита в Россию в апреле заявляла, что Вена может стать наилучшей площадкой для переговоров между Путиным и Трампом.