РФ, Иран и Сирия отказались принимать консенсусом проект решения Лондона по мандату ОЗХО

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Россия, Сирия и Иран отказались во вторник консенсусом принять предложенный Великобританией на специальной конференции стран - участниц Конвенции по запрещению химического оружия проект решения по расширению полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который дает ей право определять виновных в применении химоружия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"14 июня Великобритания представила [в ОЗХО] проект своего предложения. После этого прошли широкие консультации, после чего мы представили 22 июня доработанную версию нашего решения. Мы надеемся, что наше решение будет принято консенсусом, поскольку время работы очень ограничено", - сказал, выступая перед делегатами, постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон. Он также подчеркнул, что позднее в Гааге выступит глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который более подробно изложит позицию Великобритании.

После этого выступили главы делегаций России, Ирана и Сирии, которые потребовали провести дискуссии по этим предложениям и отложить голосование на 24 часа в соответствии с регламентом ОЗХО. "Россия против голосования консенсусом. Нам необходимо провести дискуссию по британским предложениям", - заявил глава российской делегации на конференции замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. После этого председательствующий на конференции постпред Марокко при ОЗХО Абдельваххаб Беллуки заявил, что голосование будет отложено на 24 часа и состоится 27 июня.

Нынешняя конференция участников Конвенции о запрещении химического оружия созвана по инициативе Великобритании, которая стремится наделить ОЗХО правом определять стороны, виновные в применении химического оружия. Сейчас ОЗХО может предоставлять только техническую экспертизу. Как ранее пояснил ТАСС источник в кулуарах конференции, Лондон, по сути, пытается передать ОЗХО, которая находится под сильным влиянием западных стран, функции Совета Безопасности ООН, который имеет право принимать решение по определению степени ответственности тех или иных сторон в случаях применения химоружия.