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Украинский омбудсмен выдвинула РФ новые условия для посещения заключенных

Международная панорама
26 июня, 17:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Людмила Денисова потребовала организовать ей встречу с членами украинского судна "ЯК-0041", способствовать посещению гражданина Украины Сущенко и обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова во вторник выдвинула новые условия своей российской коллеге для организации, как она выразилась, "синхронного и взаимного" посещения заключенных граждан на территории двух стран.

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Ранее уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой было отказано в посещении российского военнослужащего Максима Одинцова в СИЗО в Киеве по причине отсутствия на это необходимых документов.

Однако после этого украинский омбудсмен на своей странице в Facebook опубликовала новый список с требованиями к российской стороне. Так, она потребовала организовать ей встречу с членами украинского рыболовного судна "ЯК-0041" в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону, способствовать ее посещению гражданина Украины Романа Сущенко, а также обратиться к президенту РФ с просьбой о помиловании отбывающего наказание за терроризм Олега Сенцова.

При этом Денисова утверждала, что Украина со своей стороны уже реализовала принцип взаимности, сняв якобы действовавший запрет на въезд в страну для Москальковой, а также не препятствовав ее встрече с командой российского судна "Норд" в посольстве РФ в Киеве.

Вместе с тем сама Москалькова после отказа ей в посещении Одинцова заявила, что в рамках согласованного принципа взаимности сейчас как раз наступила ее очередь посещать осужденных на Украине граждан РФ.

"У меня была совместная с консулом Украины встреча в Омске с Дмитрием Штыбликовым, - напомнила она. - Он был в списке, полученном от украинской стороны. Мы просим ответного шага - одного человека на территории Украины, который находится в СИЗО, любого, которого назовет Украина. Этого требует принцип синхронности и паритетности. То, что Денисова не приехала в Омск, это была ее воля. Она была приглашена на встречу с Штыбликовым".

Москалькова также добавила, что нынешнее решение украинских властей "ведет к обострению двусторонних отношений". По ее словам, состоявшийся у нее сегодня телефонный разговор с Денисовой "пока не дает оптимизма для того, чтобы сделать вывод, что стороны могут конструктивно двигаться навстречу друг к другу".

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