СМИ: все города провинции Дераа готовы вернуться под власть сирийского правительства

ТАСС, 6 июля. Сирийское правительство достигло соглашения с вооруженной оппозицией, которое "позволит Дамаску восстановить контроль над южной провинцией Дераа". Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, договоренности предусматривают, что "государственные учреждения возобновят свою работу во всех городах и населенных пунктах провинции после вывода оттуда бандформирований".

Ранее было объявлено о прекращении огня в пограничном с Иорданией регионе Сирии с целью восстановления там власти законного правительства. Оппозиционные группировки приняли условия капитуляции и приступили к сдаче тяжелых и средних вооружений.

Как указывает агентство, бывшим боевикам будет предоставлена возможность урегулировать свой статус и пройти проверку в правоохранительных органах республики. Те из них, кто откажется сложить оружие, смогут покинуть провинцию и направиться с семьей в Идлиб на север Сирии. Будут также обеспечены условия для безопасного возвращения всех мирных жителей в покинутые ими населенные пункты на юге Сирии.

Агентство SANA передало в пятницу, что контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе с Иорданией перешел в руки сирийских властей. Над административным зданием в районе погранперехода был поднят национальный флаг. По сведениям агентства, сирийским военнослужащим будут переданы все пограничные заставы и вышки на сирийско-иорданской границе.