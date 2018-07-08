Помпео: КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне намерение произвести денуклеаризацию

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне в последние пару суток намерение произвести денуклеаризацию. Это подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в воскресенье на совместной пресс-конференции в Токио по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Республики Корея.

США считают, что на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока не намерены смягчать режим санкций в отношении Пхеньяна, подчеркнул Помпео.

"И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации", - отметил Помпео, рассказывая об итогах состоявшихся в предыдущие пару дней переговоров в Пхеньяне.