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Помпео: КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне намерение произвести денуклеаризацию

Международная панорама
8 июля, 5:58 UTC+3

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон пока не будет смягчать режим санкций в отношении Пхеньяна

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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. КНДР подтвердила на переговорах в Пхеньяне в последние пару суток намерение произвести денуклеаризацию. Это подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в воскресенье на совместной пресс-конференции в Токио по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Республики Корея.

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США считают, что на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока не намерены смягчать режим санкций в отношении Пхеньяна, подчеркнул Помпео.

"И, таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

"Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации", - отметил Помпео, рассказывая об итогах состоявшихся в предыдущие пару дней переговоров в Пхеньяне.

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