Власти Подмосковья намерены в три раза увеличить штрафы за несанкционированные свалки

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
МИД РФ: антироссийские санкции ЕС не достигли поставленных целейПолитика 28 июня, 13:47
Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемамОбщество 28 июня, 13:44
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежиМеждународная панорама 28 июня, 13:39
Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе МакларенаСпорт 28 июня, 13:39
Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработкиПолитика 28 июня, 13:36
Совфед одобрил назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФПолитика 28 июня, 13:36
Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.Транспорт 28 июня, 13:34
Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератакиТранспорт 28 июня, 13:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области намерено увеличить штрафы за несанкционированные свалки в три раза на фоне обострившегося вопроса утилизации мусора в области после резонансного закрытия полигона ТБО Кучино. Об этом заявил на заседании в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.
"Когда мы говорим о том, чтобы мы не допускали несанкционированных свалок, мы понимаем, что каждый из нас должен нести ответственность. Мы понимаем, что основные те, кто мусорят, - это физические лица. Мы настоятельно будем предлагать увеличить штраф [за несанкционированные свалки] в три раза", - сказал он.
Министр экологии Подмосковья Александр Коган поддержал это предложение.
Сейчас штраф за несанкционированную свалку для физических лиц составляет от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 до 250 тыс. рублей. Также надзорные органы имеют право приостановить деятельность предприятия до 90 суток, если оно нарушило правила утилизации отходов.
Полигон ТБО Кучино, по данным Министерства экологии Московской области, принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, до 90% этих отходов вывозилась из Москвы.
Власти пока не обнародовали новую схему вывоза столичного мусора после закрытия полигона, однако в областном министерстве экологии и природопользования в минувшую пятницу заявляли, что вопрос логистики будет решен менее чем за неделю.
По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены три высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино.
Жители пожаловались на полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца.
Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.