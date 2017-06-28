Власти Подмосковья намерены в три раза увеличить штрафы за несанкционированные свалки

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области намерено увеличить штрафы за несанкционированные свалки в три раза на фоне обострившегося вопроса утилизации мусора в области после резонансного закрытия полигона ТБО Кучино. Об этом заявил на заседании в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"Когда мы говорим о том, чтобы мы не допускали несанкционированных свалок, мы понимаем, что каждый из нас должен нести ответственность. Мы понимаем, что основные те, кто мусорят, - это физические лица. Мы настоятельно будем предлагать увеличить штраф [за несанкционированные свалки] в три раза", - сказал он.

Министр экологии Подмосковья Александр Коган поддержал это предложение.

Сейчас штраф за несанкционированную свалку для физических лиц составляет от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - 100 до 250 тыс. рублей. Также надзорные органы имеют право приостановить деятельность предприятия до 90 суток, если оно нарушило правила утилизации отходов.

О полигоне

Полигон ТБО Кучино, по данным Министерства экологии Московской области, принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, до 90% этих отходов вывозилась из Москвы.

Власти пока не обнародовали новую схему вывоза столичного мусора после закрытия полигона, однако в областном министерстве экологии и природопользования в минувшую пятницу заявляли, что вопрос логистики будет решен менее чем за неделю.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены три высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино.

Жители пожаловались на полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца.

Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.