В Подмосковье не зафиксирован рост незаконных свалок после закрытия полигона "Кучино"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты главного управления государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзора) Подмосковья не зарегистрировали рост количества несанкционированных мусорных свалок по итогам 24-25 июня, после того, как 23 июня, по требованию президента РФ Владимира Путина, был закрыт полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр экологии Московской области Александр Коган, выступая в эфире радио "Говорит Москва", высказал опасения, что из-за спешного закрытия одной из крупнейших свалок Подмосковья, куда свозилось до 90% всех отходов с территории столицы, мусоровозы могут начать сбрасывать отходы в каналы, в овраги, нерекультивированные карьеры или в лесу.

По данным Госадмтехнадзора, инспекторы ведомства задержали 24-25 июня 19 автомобилей, водители которых пытались выбросить отходы в неположенных местах, против 23 машин 16-17 июня. "В ходе оперативных действий сотрудников ведомства был предотвращен сброс 26,8 кубометров мусора", - говорится в сообщении управления. По итогам аналогичного мероприятия с 17 по 18 июня этот показатель составил 27 кубометров, сообщалось ранее.

Госадмтехнадзор еженедельно летом проводит операцию "Засада", чтобы предотвратить появление незаконных свалок в регионе. 24-25 июня мероприятие прошло в Талдомском, Клинском, Дмитровском, Солнечногорском, Ленинском, Зарайском, Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Серебряно-Прудском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах, и в городских округах Дубна, Мытищи, Королев, Реутов, Ивантеевка, Электрогорск и в Балашихе, где накануне был закрыт Кучинский полигон.

22 июня на совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца, после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

С жалобой на запах с полигона "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха обратились к президенту жители расположенных неподалеку от полигона домов в ходе "Прямой линии" 15 июня. По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров, ежегодно он принимал до 600 тыс. тонн отходов.