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Спецавиация заступила на дежурство в Москве на случай непогоды в День города

Москва
9 сентября, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Ранее синоптики сообщили, что дождя в столице 9 сентября не ожидается

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения в случае необходимости хорошей погоды в Москве в День города. К вылету подготовлены десять самолетов, сообщили в диспетчерской столичного авиаузла.

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"В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней", - пояснили в диспетчерской. По данным диспетчерской, планируется задействовать девять самолетов Ан-12 и Ан-26, а также один Як-42 Росгидромета.

По данным синоптиков, дождя в субботу в Москве не ожидается, однако спецавиация будет дежурить до полуночи. Разгон облаков, который специалисты называют засеиванием, осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

По традиции облака над столицей разгоняют 1 мая, в День Победы, в День России и в День города.

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