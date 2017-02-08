Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки озвучит позицию по диссертации Мединского через две недели

Наука
8 февраля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В диссертационном совет исторического факультета МГУ им. Ломоносова ранее сообщили, что не нашли оснований для пересмотра диссертации главы Минкультуры РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России озвучит позицию по диссертации министра культуры России Владимира Мединского через две недели. Об этом журналистам сказала глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

"Отдельно поговорим... Я думаю, недели через две", - сказала Васильева, отвечая на просьбу прокомментировать решение диссертационного совета исторического факультета МГУ об отказе пересматривать диссертацию Мединского.

Ранее декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил ТАСС, что диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации Мединского. В то же время пресс-секретарь министра Ирина Казначеева сообщила, что Мединский готов к любой научной дискуссии, касающейся его диссертации.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу дело о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном совете, сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссертационный совет, который рассмотрит это дело. Президиум ВАК 25 ноября поручил диссертационному совету при историческом факультет МГУ им. Ломоносова рассмотреть диссертацию Мединского.

В апреле участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Ученые из РФ и Франции исследуют дно образованных в вечной мерзлоте озер на Ямале
9
Лауреатов Нобелевской премии на банкете угостили лангустинами и перепелами
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
4
IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ-2021 по биатлону
5
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
6
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
7
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
Темы дня
Реклама