Минобрнауки озвучит позицию по диссертации Мединского через две недели

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России озвучит позицию по диссертации министра культуры России Владимира Мединского через две недели. Об этом журналистам сказала глава Минобрнауки России Ольга Васильева.

"Отдельно поговорим... Я думаю, недели через две", - сказала Васильева, отвечая на просьбу прокомментировать решение диссертационного совета исторического факультета МГУ об отказе пересматривать диссертацию Мединского.

Ранее декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил ТАСС, что диссертационный совет исторического факультета МГУ имени Ломоносова не нашел оснований для пересмотра диссертации Мединского. В то же время пресс-секретарь министра Ирина Казначеева сообщила, что Мединский готов к любой научной дискуссии, касающейся его диссертации.

В начале октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) должен был рассмотреть заявление о лишении Мединского ученой степени. Однако заседание было перенесено по просьбе самого министра в связи с невозможностью его присутствия в Екатеринбурге.

Позже СМИ сообщили, что ВАК отозвала направленное в диссертационный совет УрФу дело о лишении министра культуры ученой степени. Глава комиссии объяснил это тем, что истек двухмесячный срок заявления в данном совете, сообщалось, что теперь комиссия должна выбрать другой диссертационный совет, который рассмотрит это дело. Президиум ВАК 25 ноября поручил диссертационному совету при историческом факультет МГУ им. Ломоносова рассмотреть диссертацию Мединского.

В апреле участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени в связи с тем, что его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", по мнению заявителя, "не имеет научной ценности".