АТОР: Турция потеряла почти 90% туристов из РФ за семь месяцев этого года

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Турция потеряла почти 90% российских туристов за семь месяцев 2016 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Официальная статистика Турции продолжает фиксировать потери на въездных рынках. Россияне по итогам первых семи месяцев 2016 года возглавляют этот список: турецкие курорты не досчитались 89% россиян", - отметили в АТОР. В ассоциации привели данные турецких СМИ, согласно которым за январь-июль 2015 года в Турции отдохнуло 2,141 млн туристов из РФ, а за этот же период 2016 года - всего 231 тыс. туристов.
"Еще более впечатляет статистика падения российского турпотока за июль: в 14 раз по сравнению с июлем 2015 года. Вместо 686 тыс. россиян в отчетном месяце Турция приняла всего 48 тыс. туристов из России", - добавили в ассоциации.
В пресс-службе АТОР сообщили, что в общей сложности международный въездной туризм в Турцию сократился за семь месяцев на 30,27%. По сравнению с тем же периодом 2015 года Турция потеряла 6 млн 166 тыс. иностранных гостей - в этом году на курортах страны отдохнули 14 млн 200 тыс. туристов, добавили в ассоциации.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года.