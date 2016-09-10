Москва развивается благодаря труду и талантам ее жителей, уверен Собянин

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российская столица продолжает динамично развиваться благодаря талантам и профессионализму самих горожан, а также поддержки со стороны президента и правительства РФ. Такое мнение высказал на торжественной церемонии открытия празднования в честь 869-летия Москвы, которая состоялась на Красной площади, мэр города Сергей Собянин.

"Самые главные слова признательности и благодарности - москвичам, ветеранам столицы. Благодаря вашему труду, несмотря на экономический кризис, несмотря на различного рода санкции и проблемы, Москва не просто живет, а по-прежнему динамично развивается", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в городе строятся дороги и развязки, метро, детские сады и школы, поликлиники. "В Москве проводится грандиозная программа обустройства общественных пространств, реконструируются старые парки, создаются новые, реконструируются улицы Москвы. Москва с каждым годом обновляется и становится более комфортным и удобным для людей городом. Все это делается благодаря вашему труду, москвичи. Вашему таланту, профессионализму и любви к родному городу", - сказал мэр.

Он выразил уверенность в том, что "несмотря ни на какие проблемы, наша страна и Москва всегда будут победителями".

Мэр также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "постоянное внимание", которое глава государства уделяет развитию столицы. "При Вашем непосредственном участии и контроле были созданы базовые объекты инфраструктуры Московского центрального кольца (МЦК), которое сегодня запущено. 31 станция, 54 км по сути наземного метро - это достойный вклад в развитие экономики Москвы, достойный подарок столице", -сказал мэр.

Он также поблагодарил правительство РФ в лице его председателя Дмитрия Медведева, "которое также уделяет огромное внимание проблемам города Москвы". Мэр также поздравил всех с праздником.