Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва развивается благодаря труду и талантам ее жителей, уверен Собянин

Общество
10 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Мэр столицы выразил уверенность в том, что "несмотря ни на какие проблемы, наша страна и Москва всегда будут победителями"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российская столица продолжает динамично развиваться благодаря талантам и профессионализму самих горожан, а также поддержки со стороны президента и правительства РФ. Такое мнение высказал на торжественной церемонии открытия празднования в честь 869-летия Москвы, которая состоялась на Красной площади, мэр города Сергей Собянин.

Смотрите также

На Красной площади проходят торжества по случаю Дня Москвы
Путин отметил преображение городской среды Москвы
Москва отмечает свой 869-й день рождения

"Самые главные слова признательности и благодарности - москвичам, ветеранам столицы. Благодаря вашему труду, несмотря на экономический кризис, несмотря на различного рода санкции и проблемы, Москва не просто живет, а по-прежнему динамично развивается", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в городе строятся дороги и развязки, метро, детские сады и школы, поликлиники. "В Москве проводится грандиозная программа обустройства общественных пространств, реконструируются старые парки, создаются новые, реконструируются улицы Москвы. Москва с каждым годом обновляется и становится более комфортным и удобным для людей городом. Все это делается благодаря вашему труду, москвичи. Вашему таланту, профессионализму и любви к родному городу", - сказал мэр.

Галерея
4 фото

Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города

Он выразил уверенность в том, что "несмотря ни на какие проблемы, наша страна и Москва всегда будут победителями".

Мэр также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "постоянное внимание", которое глава государства уделяет развитию столицы. "При Вашем непосредственном участии и контроле были созданы базовые объекты инфраструктуры Московского центрального кольца (МЦК), которое сегодня запущено. 31 станция, 54 км по сути наземного метро - это достойный вклад в развитие экономики Москвы, достойный подарок столице", -сказал мэр.

Он также поблагодарил правительство РФ в лице его председателя Дмитрия Медведева, "которое также уделяет огромное внимание проблемам города Москвы". Мэр также поздравил всех с праздником.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полицейские нашли в поле пропавшую в Башкирии двухлетнюю девочку
2
Источник: задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка
3
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
4
"Шанс вернуться в политическое русло": реакция на договоренности РФ и США по Сирии
5
Путин проехал на поезде Московского центрального кольца, построенного к Дню города
6
Источник: дело замначальника управления ГУЭБиПК МВД не связано с делом сотрудников СК
7
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
Темы дня
Реклама