Транспортные приложения "Яндекса" доработали с учетом запуска движения на МЦК

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Транспортные приложения компании "Яндекс" доработали с учетом запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК). Как сообщил в четверг ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, теперь пользователи приложения могут построить самый короткий маршрут, получать информацию об открытии новых станций, а в перспективе можно будет узнавать и о корректировке графика движения поездов.

"Яндекс.Транспорт" совместно с правительством Москвы доработал мобильное приложение в связи с открытием МЦК. Пользователям транспортных сервисов стали доступны новые маршруты проезда с учетом недавно введенных в эксплуатацию 26 станций нового кольца", - сказал он.

Через приложение "Яндекс.Метро" пассажиры могут в режиме реального времени планировать свою поездку с точностью до минуты. "В сервисе "Яндекс.Расписания" можно посмотреть расписание поездов МЦК, в приложении "Яндекс.Метро" есть возможность построить кратчайшие маршруты поездок по столице, используя открывшиеся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). В "Яндекс.Картах" можно увидеть месторасположение самих ТПУ Московского центрального кольца", - отметил Ликсутов.

По его словам, 15 сентября по МЦК проехал миллионный пассажир, которому начальник метрополитена по поручению мэра города вручил памятный подарок - планшет и безлимитную карту "Тройка" на год.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций с 12 пересадками на метро и шесть - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, и станут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с пуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза. Интервал движения поездов в час пик составит шесть минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье