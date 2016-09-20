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Новым директором 57-й школы в Москве стал Андрей Тверской

Общество
20 сентября, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 19 сентября/ТАСС
Заместителем директора станет бывший проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен
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МОСКВА, 19 сентября/ТАСС/. Новым директором 57-й школы назначен бывший директор лицея №1581 Андрей Тверской; его заместителем - бывший проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook член управляющего совета школы Илья Ноткин со ссылкой на сообщение Бремзена в группе выпускников 57-й школы.

"С завтрашнего дня (с 20 сентября - ТАСС) и до 31 июля 2017 года директором школы станет Александр Сергеевич Тверской (был директором лицея 1581), а я буду называться "Первый заместитель директора и научных руководитель школы". Я уже уволился из РЭШ, так что завтра заступаю на новую работу", - написал Бремзен.

По его словам, стать директором самому ему не позволили формальные требования: необходимость пройти аттестацию, подписывать большое количество финансовых бумаг и других документов, а также взаимодействовать с прокуратурой и Следственным комитетом РФ. "Придумали схему, в которой я до июля полностью сосредоточусь на содержательной работе (учителя, предметы и т.п.), при этом пройду аттестацию, разберусь с формальностями и требованиями, после чего смогу стать полноценным директором", - пояснил Бремзен.

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В ближайшее время замдиректора планирует "заполнять вакансии, образовавшиеся в результате скандала", встречаться с учителями, пытаться успокоить педагогический коллектив и нормализовать атмосферу в нем. Общая цель обоих новых руководителей, по словам Бремзена - "добиться сохранения всего хорошего, что есть в школе, но вывести на новый уровень прозрачности все бизнес-процессы".

Замдиректора отметил, что выпускники школы изначально выбрали на должность директора Вячеслава Лещинера. Ранее тот занимал должность учителя истории и информатики в школе, эти предметы он вел в учреждении более 30 лет. "Он сказал, что не хочет/не готов быть директором, но ему будет интересно получить от меня предложение на позицию завуча или заместителя директора. Будем это обсуждать с ним в ближайшее время", - написал Бремзен.

Прежний директор 57-й школы, Сергей Менделевич, покинул свою должность 6 сентября после скандала в соцсетях с обвинением нескольких учителей учреждения в интимных связях со школьниками. В их числе был бывший учитель истории и президент благотворительного фонда "Друзья 57-й школы" Борис Меерсон, бывший заместитель директора и один из учредителей того же фонда Борис Давидович и некоторые другие бывшие учителя, имена которых выпускники школы в открытых дискуссиях в Facebook не называли. Менделевич занимал пост директора школы с 1986 года. После его ухода пост временно исполняющего обязанности директора школы заняла бывший учитель математики Марина Прозорова.

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