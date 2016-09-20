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В РГГУ подписали четыре заявления об увольнении сотрудников

Общество
20 сентября, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Ранее стало известно, что преподаватели вуза массово подали заявления об увольнении из-за недовольства политикой университета в отношении сотрудников
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Четверо сотрудников Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) уволены. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елена Комарова.

"В настоящее время подано 13 заявлений, а не 21, как писали некоторые СМИ. Из них на текущий момент подписано четыре", - отметила Комарова.

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Она также добавила, что советует не относиться серьезно к публикациям в соцсетях, "так как там содержится непроверенная информация".

"Обращения из источников, близких к РГГУ, и перепосты из Facebook мы не комментируем", - подчеркнула руководитель пресс-службы.

Как ранее передавал ТАСС, преподаватели Института психологии имени Выготского массово подали заявления об увольнении 16 сентября. Об этом сообщила директор Института психологии РГГУ Елена Кравцова, которая к настоящему моменту покинула свой пост. По ее словам, это связано с политикой, которую проводит руководство по отношению к своему подразделению.

В свою очередь, руководство вуза назвало претензии сотрудников странными и подчеркнуло, что требования в отношении условий работы, учебной нагрузки и практики соответствуют приказам Минобрнауки. Со своей стороны, министерство пообещало устроить проверку сложившейся ситуации и обязало администрацию вуза провести беседу с каждым из педагогов.

Институт психологии был образован в 1995 году. В настоящий момент он включает в себя два факультета, 11 кафедр, обучение в нем проходит более 1,5 тыс. студентов и магистрантов, а профессорско-преподавательский состав насчитывает 97 преподавателей. На территории Института психологии организован Музей Л.С. Выготского, в котором хранятся многие реликвии, связанные с жизнью и творчеством ученого.

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