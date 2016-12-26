Музыкальному училищу в Москве присвоят имя Валерия Халилова

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в катастрофе Ту-154, будет присвоено московскому музыкальному училищу по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Об этом сообщили в понедельник журналистам в российском военном ведомстве.
"Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова", - сказали в Минобороны.
В настоящее время в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.