Музыкальному училищу в Москве присвоят имя Валерия Халилова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в катастрофе Ту-154, будет присвоено московскому музыкальному училищу по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Об этом сообщили в понедельник журналистам в российском военном ведомстве.

"Министром обороны Российской Федерация принято решение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени погибшего в авиакатастрофе художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова", - сказали в Минобороны.

В настоящее время в здании ансамбля действует оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.