В Сочи городской праздник в честь Нового года отменили из-за крушения Ту-154

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СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи отменили общегородской праздник встречи Нового года из-за трагедии с самолетом Ту-154. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.
"В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Празднование должно было начаться за час до полуночи 31 декабря и проходить до 02:00 мск 1 января.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море рано утром 25 декабря вскоре после того, как покинул аэропорт Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить с Новым годом российскую авиагруппу ВКС.