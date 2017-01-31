РПЦ: церковь просит передать здания в Херсонесе в пользование, но не в собственность

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Симферопольская и Крымская епархия не просит передать ей здания на Херсонесе в собственность - речь идет лишь о праве пользования зданиями Владимирского собора и церкви Семи Мучеников Херсонесских, которые фактически уже находятся в пользовании церкви, а также о зданиях бывшего мужского монастыря, где сейчас размещен музей, и процесс передачи которых может занять длительное время. Об этом ТАСС сообщил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

"Речи не идет о передаче зданий в собственность церкви, мы говорим о передаче права пользования культовыми сооружениями, в которых уже фактически находимся, - это Владимирский собор, это храм Семи Мучеников Херсонесских, где уже 25 лет располагается церковь, они могут быть переданы церкви в пользование уже сейчас. Но заповедником, к примеру, занят также храм Корсунской иконы Божией Матери, где сегодня находится средневековый зал музея, фондохранилище, библиотека, и епархия не рассчитывает на то, что решение по подобным зданиям будет принято быстро, это длительный процесс, который занимает, наверное, десятилетия", - сказал он.

По мнению благочинного округа, сейчас в обществе сложилось мнение о том, что церковь хочет отобрать у заповедника здания. "Слово "переданы" вызывает у людей ассоциацию, что кто-то у кого-то что-то забирает, но епархия не обращалась в Росимущество с просьбой передать в собственность имущество церкви, епархия обращалась с просьбой передать здания бывшего мужского монастыря в пользование. Но собственность как была, так и останется государственной", - пояснил он.

По мнению протоиерея Сергия, херсонесский заповедник нуждается в развитии, в том числе в появлении новых зданий. Он отметил, что около 220 тыс. экспонатов сейчас находятся в фондохранилище и не участвуют в экспозициях.

"Сегодня нужно строить музей, соответствующий духу времени. Давайте посмотрим, где сейчас располагается музей, средневековый зал - в здании храма Корсунской иконы Божией Матери, а античного зала вообще нет. Поэтому сегодня нужно строить современные выставочные площади, там, где это возможно сделать, ведь там, где находится городище, этого делать нельзя, но можно развивать Херсонес рядом", - сказал Халюта.

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу Церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Руководство заповедника считает, что это не позволит ему развиваться, также категорически против передачи объектов музея-заповедника РПЦ выступил Союз музеев России. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с РПЦ, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, однако этот вопрос еще не поднимался.