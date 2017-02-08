Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру по поводу митинга против передачи Исаакия РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция Петербурга обратилась в прокуратуру для решения вопроса об ответственности трех депутатов городского Заксобрания за проведение 28 января акции против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступая с докладом в городском парламенте.

Митинг протеста, собравший более двух тысяч человек, проводился в формате встречи депутатов с избирателями, полиция ему не препятствовала.

"До момента сбора и встречи с избирателями нарушений не было, но в ходе мероприятия, когда стала использоваться звукоусиливающая аппаратура и появились темы, не связанные с встречей с избирателями, у ГУ МВД возникли вопросы", - сказал Умнов.

"Мы подготовили соответствующие документы, и в связи с тем, что депутаты по решению Конституционного суда пользуются определенной неприкосновенностью, эти документы направили для рассмотрения в прокуратуру Санкт-Петербурга о нарушениях трех депутатов Законодательного Собрания", - добавил он.

На прошлой неделе Заксобрание приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые потребуют у местных парламентариев согласовывать встречи с избирателями в форме публичных мероприятий.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московского патриархата РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.