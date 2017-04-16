На авиабазу Хмеймим доставлены три тысячи праздничных куличей

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 16 апреля. /ТАСС/. Три тысячи пасхальных куличей, доставленных из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии по случаю Пасхи, украсили столы на завтраке военнослужащих. До этого в Москве в Храме Христа Спасителя их освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, затем куличи отвезли на подмосковный аэродром Чкаловский и военно-транспортной авиацией отправили в Сирию.

"Это подарок от всех верующих людей, которые болеют за наших воинов. Когда они по дороге сюда узнавали, куда мы везем куличи, они передавали военным приветы и наилучшие пожелания", - сказал журналистам начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ Александр Суровцев. Он заверил, что куличи получат не только военные на самой авиабазе, но и те, кто находится на заданиях.