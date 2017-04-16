Папа Римский поздравил всех христиан с Пасхой

ВАТИКАН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Вслед за всенощной литургией в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск обратился к пастве с размышлениями о Воскресении Христовом в торжественной утренней мессе.

Понтифик появился на центральной лоджии главной ватиканской базилики перед десятками тысяч паломников и произнес свое пасхальное обращение "Граду и миру".

Его появлению предшествовало исполнение государственных гимнов Италии (торжественная песня Мамелли) и Ватикана (на музыку Шарля Гуно) сводным оркестром почетного караула итальянских карабинеров и швейцарских папских гвардейцев.

"Христос воскрес!", - провозгласил Папа Римский. Он воззвал к миру на Земле. Говоря о горячих точках он попросил Господа "принести мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой земли", а также "возлюбленному народу Сирии, Ираку, Йемену, странам Африки - Судану, Южному Судану, Сомали, Демократической республике Конго, по-прежнему раздираемых конфликтами, которые усугубляются засухой.

Папа напомнил о социальных проблемах его родного Латиноамериканского континента. Он призвал к скорейшему окончанию конфликта на Украине. Папа говорил о необходимости бороться с последствиями безработицы в Европе, он также пожелал здоровья и удачи беженцам и мигрантам, больным, детям, всем людям доброй воли. Франциск подчеркнул, что христиане всего мира одновременно отмечают праздник Пасхи. От имени понтифика пастве было объявлено символическое отпущение грехов по случаю Пасхи Христовой.

Празднования проходят в апостольской столице спокойно, но при повышенных мерах безопасности. Уровень террористической тревоги определен под номером "два" (по трехбальной шкале).