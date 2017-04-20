Суд рассмотрит апелляцию на решение о демонтаже доски Колчаку в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение нижестоящей инстанции о демонтаже доски адмиралу Александру Колчаку 25 апреля, сообщает пресс-служба горсуда.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга по административному делу по административным искам… к правительству Санкт-Петербурга о признании незаконным постановления правительства от 19 февраля 2015 года № 148 "Об установке мемориальной доски А.В. Колчаку", обязании воздержаться от установки памятных досок Колчаку А.В. 25 апреля", - сказано в сообщении.

Ранее в мемориально-просветительском и историко-культурном центре "Белое дело", который стал инициатором установки мемориальной доски, сообщили, что центр просит суд отменить решение Смольнинского районного суда Петербурга от 24 января 2017 года и "принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований".

Решение суда

Смольнинский райсуд 24 января удовлетворил иски ряда граждан о признании незаконным постановления правительства Петербурга от 19 февраля 2015 года об установке мемориальной доски Колчаку и обязал городской комитет по культуре демонтировать знак, размещенный в ноябре 2016 года на фасаде дома № 3 по улице Большой Зелениной. Как пояснили ТАСС в комитете по культуре, доску не снимут до завершения процесса обжалования.

Доводом истцов против установки доски Колчаку было то, что постановление принято "вопреки базовым правовым нормам о судебном порядке реабилитации лица, признанного виновным в военных преступлениях". Они ссылаются на то, что Колчак по сей день считается преступником - в 1999 году военный суд Забайкальского военного округа признал его не подлежащим реабилитации.

Исследователь и белый офицер

Александр Колчак (1874-1820 годы) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско-японской и Первой мировой войне.

Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку.

Мемориальные доски адмиралу есть в Екатеринбурге на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества, на здании вокзала в Иркутске, во дворе часовни святого Николая Мирликийского в Москве, на фасаде Морского вокзала во Владивостоке.

В Санкт-Петербурге в 2002 году уже была установлена мемориальная доска Колчаку как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого. Память о Колчаке несколько лет назад вернули необитаемому острову у юго-восточного берега Таймырского залива.

Мемориальная доска Колчаку была установлена в Петербурге 12 ноября 2016 года на доме № 3 по Большой Зелениной улице. На ней указано, что "в этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь". Противники увековечения памяти Колчака несколько раз закрашивали доску краской, а сторонники несли к ней цветы.