Матвиенко предложила разработать меры по возвращению психологов в школы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила комитетам верхней палаты по образованию и региональной политике разработать меры по возвращению школьных психологов в общеобразовательные учреждения.

В среду в ходе заседания Совфеда председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров заявил, что школьные психологи могли бы предотвратить негативное влияние на подростков со стороны так называемых "групп смерти" и других опасных и запрещенных объединений.

"Речь идет о случаях суицида среди детей, спровоцированных так называемыми "группами смерти" в сети Интернет, о случаях вовлечения подростков в деятельность запрещенных религиозных объединений, экстремистских движений и террористических организаций. Все мы знаем, что сейчас идет большая работа по ужесточению мер уголовной ответственности за подобные преступления и это правильно, но попадание детей под отрицательное влияние легче зачастую предупредить, чем впоследствии бороться с этим", - сказал Азаров, уточнив, что для этого необходимы профилактические работы, организованные психологическими службами, и взаимодействие со школьными психологами.

По его словам, еще в 90-е годы прошлого века было рекомендовано открыть 2-3 ставки психологов-педагогов в учреждениях, где обучаются не менее 500 человек. "Однако в последние годы эти ставки практически повсеместно сокращаются. В основном они должны финансироваться в регионах за счет муниципальных бюджетов", - сказал Азаров.

По его словам, необходимо выработать меры федеральной поддержки, "чтобы школьные психологи работали в образовательных учреждениях", а также для того, "чтобы они могли предупреждать такие негативные последствия".

"Не возражаете дать такое поручение?" - спросила спикер, обращаясь в ходе заседания к членам палаты. Сенаторы на вопрос Матвиенко ответили утвердительно, согласившись с предложением Азарова.