В США пройдет самая многочисленная на Западе акция "Бессмертный полк"

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самая многочисленная в западных странах акция "Бессмертный полк" состоится в этом году в США. В маршах, которые пройдут более чем в 20 городах 11 штатов, примут участие порядка 5 тысяч человек - вдвое больше, чем годом ранее. Как рассказал ТАСС координатор акции Игорь Кочан, в строй встанут и многие коренные американцы.

Самый многочисленный "Бессмертный полк"

"Это самая крупная акция российских соотечественников за рубежом за последние годы, - отметил собеседник агентства. - Из всех западных стран наш "Бессмертный полк" также самый масштабный. И, конечно, очень радует, что в Америке есть такое единство городов, действующих вместе, в одном порыве, организовывая столь благородную акцию в память о погибших, победителях Второй мировой войны".

По данным Кочана, только в Детройте (штат Мичиган) под знаменами "Бессмертного полка" пройдут не менее тысячи человек, еще около тысячи - в Сан-Франциско (штат Калифорния), столько же - в Нью-Йорке и городах штата Флорида. Кроме того, порядка 500 человек должны пройти по улицам американской столицы, Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтла (штат Вашингтон). Среди других городов, принимающих участие в акции, - Сан-Диего и Лос-Анджелес (Калифорния), Бостон (Массачусетс), Орландо, Джексонвилл, Палм-Кост и Сент-Питерсберг (Флорида), Филадельфия (Пенсильвания), Портленд (Мичиган), Литл-Рок (Арканзас), Денвер (Колорадо).

Американцы и русские станут в одни ряды

"В этом году мы видим очень высокий интерес со стороны американцев. Многие из них уже подтвердили свое участие в марше. Также как и русскоязычные участники, они приготовили портреты своих родственников - ветеранов Второй мировой, - рассказал Кочан. - Американцы с большой признательностью относятся к организаторам акции, благодаря которой мы имеем возможность вспомнить о нашей общей великой истории".

В рядах "Бессмертного полка" вместе с молодежью пройдут и сами ветераны - бывшие советские воины, а также солдаты, сражавшиеся на стороне других союзных войск. По данным Кочана, в шествии примут участие около сотни ветеранов из разных городов США. В этом году устроители стараются привлечь к акции школьников. Для этого дети из русскоязычных семей рассказывают о ней друзьям и одноклассникам, а в школах проводят специальные уроки, посвященные общей Победе союзников.

"Бессмертный полк", как правило, проходит в американских городах по центральным улицам и площадям, а завершается акция возложением венков и цветов к монументам, установленным в память о ветеранах. Но не во всех городах США есть подобные сооружения. Однако соотечественники, как сообщил Кочан, "придумали выход из положения: в одном из городов они соорудили монумент из папье-маше, в другом организовали небольшой "вечный огонь", к которому по окончании марша возложат цветы участники акции". Не исключено, что местные власти после таких мероприятий согласятся установить в городах на месте временных символов памяти настоящие монументы ветеранам Второй мировой.

Марш на Манхэттене

Один из самых многочисленных маршей "Бессмертного полка" пройдет сегодня по западному берегу Манхэттена, вдоль реки Гудзон. В нем примут участие десятки ветеранов, участников блокады Ленинграда и детей войны. "Однополчане" будут также раздавать прохожим георгиевские ленточки, рассказывая о смысле этого символа Победы. К настоящему моменту только в одном Нью-Йорке добровольцы раздали уже более 10 тысяч ленточек, а по всей территории Соединенных Штатов - свыше 13 тысяч.

Завершится нью-йоркское шествие "Бессмертного полка" у мемориала павшим в годы Второй мировой войны - на территории Бэттери-парка напротив Статуи Свободы. Под звуки песни "Журавли" в исполнении Марка Бернеса в небо будут отпущены сотни белых воздушных шаров с эмблемой "полка" - журавлями.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в трех американских городах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". В настоящее время шествие проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников.