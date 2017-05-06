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В аргентинской столице прошла акция "Бессмертный полк"

Общество
6 мая, 22:44 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 6, мая. /ТАСС

Шествие в Буэнос-Айресе собрало более 150 человек

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" во второй раз прошла 6 мая в аргентинской столице. Как сообщила ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк, шествие собрало более 150 человек.

"В этом году пришло почти в два раза больше людей, чем в прошлом", - сказала Ярмолюк. По ее словам, в мероприятии приняли участие посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли, член законодательного собрания Буэнос-Айреса Каролина Эстебарена и депутат национального парламента Марсело Герман Векслер.

После того, как участники акции прошли колонной по парку Ривадавия, держа в руках портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, они исполнили несколько песен военных лет под аккомпанемент баяна. "Было очень душевно, люди не только пели, но и выходили танцевать", - подчеркнула Ярмолюк. Отдыхавшие в парке аргентинцы также проявляли интерес к шествию и просили рассказать о "Бессмертном полке". Специально для них в этом году Молодежный координационный совет соотечественников подготовил листовки, рассказывающие об акции.

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В других городах Аргентины в субботу также были организованы мероприятия, посвященные Дню Победы. "Например, в Русском доме в Мар-дель-Плате прошла лекция, а театр "Сновидения" распространял информацию для детей. Не во всех городах у соотечественников есть возможность провести шествие "Бессмертный полк", но в каждом из них было проведено какое-нибудь мероприятие", - сказала Ярмолюк.

Она также отметила, что уже в следующем году в Аргентине может появиться День памяти жертв нацизма среди народов России и бывшего СССР, который будет отмечаться 9 мая. "Нам сказали, что законопроект будет принят примерно через месяц", - подчеркнула Ярмолюк. По ее словам, в этот день планируется проводить лекции о Второй мировой войне в школах и университетах, а также другие мероприятия, посвященные этой теме.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.

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