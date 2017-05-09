Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Регионы России отметят 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по всей стране пройдут военные парады, шествия "Бессмертного полка", памятные акции. Также планируется установить несколько рекордов в память о победителях.

Легендарные танки и новинки военной техники

Традиционно в крупных городах страны состоятся военные парады и торжественные марши.

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Первыми начнут отмечать День Победы на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке в параде Победы впервые примут участие пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион". В Хабаровске в параде примут участие свыше 1,7 тыс. человек, 87 единиц техники, в том числе 12 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны.

В Симферополе, который станет центром празднования Дня Победы в Крыму, перед зрителями, в частности, проедут пусковые установки систем противовоздушной обороны С-300, боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М". Парад Победы в Городе-герое Севастополе соберет 1,3 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники.

В Калининграде колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме Кенигсберга в апреле 1945 года.

"Бессмертный полк" на земле и в воздухе

Общественная акция "Бессмертный полк" объединит миллионы жителей сотен населенных пунктов страны. В некоторых из них рассчитывают побить рекорды по численности участников и расширят формат мероприятия.

В Хабаровске организаторы ожидают, что к шествию присоединятся около 70 тыс. жителей. Впервые здесь состоится акция "Бессмертная эскадрилья", в рамках которой десять легкомоторных самолетов пролетят вдоль береговой линии Амура, а на фюзеляже каждого самолета планируется поместить фотографии военных летчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае.

Семь парашютистов в Майкопе (Республика Адыгея) совершат прыжок с портретами 14 своих погибших в годы войны родственников в окрестностях Мемориала Славы.

В Южной Осетии в рядах "Бессмертного полка" впервые пронесут таблички с именами 1659 без вести пропавших на полях Великой Отечественной войны выходцев республики, чьи захоронения были обнаружены поисковиками. Участники акции в Волгограде впервые пронесут портреты фронтовиков, восстановленные студентами по старым фотографиями и описаниям родственников, а в Архангельске можно будет увидеть 100 портретов участников Северных конвоев.

Шествие "Бессмертного полка" в Великом Новгороде возглавит отреставрированный грузовик ГАЗ-ММ, поднятый со дна реки Мста несколько лет назад на месте боев за освобождение города.

Рекорды в честь победителей

В рамках праздничной программы в регионах страны планируют установить несколько национальных рекордов.

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Например, в городе Железноводске Ставропольского края из небольших треугольников ткани с именами участников войны сейчас дошивают самый большой в стране синий платочек. Его длинная сторона составит около 16 метров.

На автопробеге в Ставрополе планируют собрать самую массовую в России автомобильную колонну из 7 тыс. машин, все они будут стилизованы под технику военных лет, либо украшены символикой Дня Победы.

Спортсмены из Улан-Удэ устроят акцию "Рекорд Победы": 15 участников, поочередно сменяя друг друга, выполнят 26 тыс. 298 подъемов 16-килограммовых гирь - по количеству мирных послевоенных дней после 9 мая 1945 года.

Воздушный парад над Петербургом

В Санкт-Петербурге впервые за всю историю города в День Победы пройдет воздушный парад, в котором примут участие более 40 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа.

В 10:00 мск по Дворцовой площади проедут более 100 единиц боевой техники и пройдут свыше 4 тыс. военнослужащих. Днем в честь ветеранов будет проведена специальная церемония пуска фонтанов Петергофа - они взметнутся вверх под музыку песни "День Победы", которую исполнит оркестр "Преображенский". Над Большим каскадом будет дан фейерверк, после которого в небе появятся летчики "Невского аэроклуба", которые покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива.

Юлия Самойлова споет в Севастополе

Празднование 9 мая в Городе-герое Севастополе начнется с митинга и возложения цветов к Мемориальной стене. Затем в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" состоится концерт Мариинского театра. Ближе к вечеру на Приморском бульваре пройдет акция "Рио-Рита - радость Победы": горожане в аутентичных костюмах будут танцевать под песни военных лет.

Вечером на площади Нахимова состоится концерт, хедлайнером которого станет российская певица Юлия Самойлова. Она выступит в Севастополе в день первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение", в котором представительница России не участвует из-за запрета на въезд в Киев.

Экскурсии на боевые корабли и по местам славы

Во многих городах России можно будет совершить экскурсию на военные объекты, посетить памятные места боевой славы или подержать в руках настоящее стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны.

В Мурманске и Североморске будут открыты для посещения некоторые боевые корабли Северного флота. Моряки проведут экскурсантов по палубам кораблей и расскажут об их вооружении и оснащении.

В Астрахани можно будет побывать на трех кораблях Каспийской флотилии. Свои двери откроют артиллерийский корабль "Волгодонск", новое спасательное судно-буксир и рейдовый водолазный катер.

В Карачаево-Черкессии для туристов организуют тематические квесты, викторины и экскурсию в Гоначхирское ущелье, где в 1942 году шли бои за Клухорский перевал.

Ретро-парад и исторические реконструкции

В течение дня в регионах страны пройдет большое количество культурных и спортивных мероприятий.

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Так в Казани состоится парад ретро-автомобилей, в котором примет участие выставочный экспонат пожарной автоцистерны на шасси автомобиля ГАЗ-51А.

В поселениях Ненецкого автономного округа проведут акцию "Блокадный хлеб", в рамках которой волонтеры будут раздавать желающим по 125-граммовому куску хлеба, испеченному по рецепту 1941 года.

Порядка 120 участников военно-исторических клубов и энтузиастов реконструируют в Калининграде ход штурма форта "Фридрих Вильгельм III" в апреле 1945 года.

У подножия Мамаева кургана в Волгограде откроется Аллея России. Здесь высажено около 350 деревьев и кустарников. Аллея в память о солдатах, павших в Сталинградской битве, повторит географическое очертание реки Волги. Ее будут обрамлять 85 деревьев, что соответствует числу регионов России.

Легкоатлетические забеги, эстафеты пройдут в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Пензе, Петрозаводске и других городах страны. Завершатся праздничные мероприятия салютами и фейерверками.

Погода будет капризной

Погода не будет баловать россиян в День Победы: практически во всех федеральных округах синоптики Гидрометцентра РФ ожидают дожди, а местами даже снег. Наиболее сильные осадки прогнозируются в Краснодарском и Ставропольском краях.

На Северо-Западе и в Поволжье днем ожидается около 7-9 градусов выше нуля. На севере Центрального округа столбики термометров покажут около плюс 6 градусов, на юге - до плюс 15 градусов. В регионах ЮФО воздух прогреется до плюс 24 градусов. Такой же температура воздуха будет и на Северном Кавказе.

На севере Уральского и Сибирского федеральных округов ожидается около 4 градусов выше нуля, на юге - до плюс 19 градусов. На Дальнем Востоке от минус 1 градуса в северо- восточной части до плюс 20 градусов на юге.