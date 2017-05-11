Гидрометцентр РФ прогнозирует заморозки в средней полосе России в конце этой недели

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ прогнозирует ночные заморозки в южной части Центрального федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа 12-13 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

"12-13 мая в южной половине Центрального округа ожидаются заморозки (температура ночью -3…-1 градус, в Рязанской области до -6 градусов), … на большей части Приволжского округа заморозки (температура ночью -5…-1 градуса)", - говорится в сообщении на сайте.

Заморозки в Центральном регионе и в Поволжье вызваны прохождением циклона с осадками на северо-восток Европейской части России, уточняется в сообщении.

"Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ в эти холодные дни ухудшались из-за осадков, переувлажнения верхнего слоя почвы, а в северных районах в том числе из-за подмерзания верхнего слоя почвы", - сообщает Гидрометцентр РФ.

Как ранее сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, случившееся 8-10 мая похолодание не повлекли за собой негативных последствий для урожая озимых и яровых сельскохозяйственных культур в Центральном федеральном округе. В то же время, апрельские заморозки этого года в Южном и Северокавказском федеральных округах пришлись на период цветения плодовых, семечковых и косточковых культур, а поэтому возможно снижение урожая алычи, персика, абрикоса и слив.