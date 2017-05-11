Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гидрометцентр РФ прогнозирует заморозки в средней полосе России в конце этой недели

Общество
11 мая, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Заморозки в Центральном регионе и в Поволжье вызваны прохождением циклона с осадками на северо-восток Европейской части России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ прогнозирует ночные заморозки в южной части Центрального федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа 12-13 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

"12-13 мая в южной половине Центрального округа ожидаются заморозки (температура ночью -3…-1 градус, в Рязанской области до -6 градусов), … на большей части Приволжского округа заморозки (температура ночью -5…-1 градуса)", - говорится в сообщении на сайте.

Заморозки в Центральном регионе и в Поволжье вызваны прохождением циклона с осадками на северо-восток Европейской части России, уточняется в сообщении.

"Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ в эти холодные дни ухудшались из-за осадков, переувлажнения верхнего слоя почвы, а в северных районах в том числе из-за подмерзания верхнего слоя почвы", - сообщает Гидрометцентр РФ.

Как ранее сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, случившееся 8-10 мая похолодание не повлекли за собой негативных последствий для урожая озимых и яровых сельскохозяйственных культур в Центральном федеральном округе. В то же время, апрельские заморозки этого года в Южном и Северокавказском федеральных округах пришлись на период цветения плодовых, семечковых и косточковых культур, а поэтому возможно снижение урожая алычи, персика, абрикоса и слив.

Смотрите также

Снег на Урале и солнце во Владивостоке: погода в регионах РФ 9 мая будет неоднозначной

В Москве и области ожидается погода без осадков и до 10 градусов тепла

Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на Урале

Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
4
Более 400 человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" по Оттаве
8
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салют
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
7
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома
Темы дня
Загрузка...
Реклама