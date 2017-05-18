Общественная приемная откроется в штабе по контролю реализации программы реновации 19 мая

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Общественный штаб по контролю реализации программы реновации откроет 19 мая общественную приемную для жителей столицы. Об этом сообщил председатель штаба, глава комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.
"Общественная приемная начнет работу уже завтра. Члены Общественного штаба будут дежурить и с 10:00 мск москвичи могут приходить, для того передавать свои обращения, получить соответствующие консультации, подать сигнал. На протяжении всего хода голосования общественная приемная будет осуществлять свою работу", - сказал Козлов.
Общественная приемная заработает в Успенском переулке, 14/1. Кроме того, на сайте Общественной палаты Москвы откроется раздел с информацией о программе реновации, полезными телефонами и ответами на популярные вопросы москвичей. Козлов подчеркнул, что штаб будет реагировать на все обращения жителей, а также их сообщения в соцсетях.
"Мы будем проверять факты принуждения к голосованию за программу реновации, о которых москвичи пишут в соцсетях. Ходят якобы бюллетени с уже заполненным решением, например, за реновацию, а потом выясняется, что это образец, который размещен для удобства правильного заполнения, но это преподносится как бюллетень с навязанным волеизъявлением. На подобные факты в соцсетях и те, которые нам будут поступать на горячую линию, мы будем реагировать и выезжать в рамках проверочных мероприятий", - пояснил он.
Голосование жителей началось в "Активном гражданине" 14 мая в 20:00 мск, в МФЦ с 15 мая 08:00 мск. Общественный штаб по контролю реализации программы реновации заработал также 15 мая.