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Кузнецова: у соцслужб не было вопросов к семье читавшего стихи на Арбате ребенка

Общество
29 мая, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Вечером 26 мая в центре Москвы задержали десятилетнего ребенка. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время некоторые СМИ написали, что ребенок читал прохожим стихи

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у соцслужб не было вопросов к семье мальчика, читавшего на Арбате стихи Шекспира.

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"Ситуация, безусловно, привлекла очень широкое общественное внимание. Незамедлительно соответствующие службы посетили семью и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребенка не было", - сказала она журналистам. По словам омбудсмена, единственные вопросы в данном случае могут быть к "организации конструктивного досуга ребенка".

"Я уверена, что именно конструктивное приложение детского таланта - сейчас самый лучший и оптимальный для ребенка выход",- считает Кузнецова.

Вечером 26 мая на Арбате десятилетний ребенок был задержан и доставлен в отдел полиции. По данным ГУ МВД, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время некоторые СМИ написали, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку. В полиции сообщили, что женщина представилась соседкой мальчика и попросила передать несовершеннолетнего ей, что являлось бы прямым нарушением закона. После отказа полицейских женщина начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным столичного полицейского главка, около 22:00 мск 26 мая мальчик был передан его отцу, прибывшему в отдел полиции, ему были принесены извинения.

В отношении женщины, которая была с мальчиком на Арбате, составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), которая предусматривает в том числе административный арест. В отношении отца - об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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