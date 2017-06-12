Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве

Минздрав: одна из пострадавших в аварии автобуса в Забайкалье находится в комеПроисшествия 12 июня, 4:41
Кроссовки Майкла Джордана с ОИ-1984 проданы на аукционе за рекордную суммуСпорт 12 июня, 4:31
Авиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в МосквеОбщество 12 июня, 4:03
Британская полиция задержала седьмого подозреваемого по делу о терактеМеждународная панорама 12 июня, 3:43
Торгпред РФ не исключил значительного роста товарооборота с СШАЭкономика и бизнес 12 июня, 2:43
Движение Макрона и союзники набирают более 32,32% в первом туре парламентских выборовМеждународная панорама 12 июня, 2:18
Пилот "Торо Россо" Сайнс оштрафован на три позиции на старте Гран-при АзербайджанаСпорт 12 июня, 2:01
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штатМеждународная панорама 12 июня, 1:54
Прокуратура предостерегла от проведения несогласованной акции на Тверской улице МосквыПолитика 12 июня, 1:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в случае необходимости. Как сообщили в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов.
"Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней", - пояснили в диспетчерской.
Планируется использовать самолеты Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Дежурство продлится до конца дня, несмотря на то, что сильные дожди не прогнозируются.
Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов - йодистого серебра и мелкодисперстного цемента - на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
Облака в Москве по традиции разгоняют в Первомай, на День Победы, День России и День города. В этом году городские власти выделили на метеозащиту 1 и 9 мая и 12 июня 293 млн рублей, то есть разгон облаков в один праздничный день обходится в 97,6 млн рублей. В прошлом году эта сумма составляла 86,5 млн рублей.
В 2016 году День России выдался дождливым. Авиация совершила 13 вылетов, однако полностью исключить выпадение осадков над столицей не удалось.
В День Победы 2017 года самолеты совершили 17 вылетов - погода была очень неблагоприятной, ширина зоны осадков составляла порядка 250 км. Полеты в облаках сопровождались болтанкой и обледенением. Взлет и посадка осуществлялись в сложных метеоусловиях.
Специалистам удалось "отключить" дождь во время проведения военного парада на Красной площади, однако, из- за высокой плотности облаков была отменена самая зрелищная часть - пролет авиации. Во второй половине дня погода улучшилась.