СПЧ: полиция действовала корректно во время несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) осуществляли общественное наблюдение на массовых мероприятиях в Москве 12 июня. Как отмечается на сайте СПЧ, в отношении участников несанкционированной акции на Тверской улице полиция действовала, в целом, "корректно".

За соблюдением прав граждан и обеспечением порядка в Москве наблюдали члены Совета Андрей Бабушкин, Кирилл Кабанов, Яна Лантратова, Леонид Никитинский, Илья Шаблинский и Игорь Борисов.

"Полиция на моих глазах задержала шесть-семь человек <...>. Но со стороны полиции все было очень корректно", - написал Игорь Борисов в своем блоге на сайте СПЧ, при этом отметив достаточно "агрессивное поведение" некоторых участников акции в отношении правоохранителей.

Член Совета Андрей Бабушкин, в свою очередь, заявил о необоснованно жестких действиях со стороны сотрудников ОМОНа. "Полиция при задержании в основном нарушений не допускала, а вот ОМОН допускал. Более того, в очередной раз сотрудники Росгвардии оказались без нагрудных знаков, в связи с чем их оказалось невозможно идентифицировать", - отметил он.

Члены СПЧ также отметили, что на проспекте Сахарова все условия для соблюдения митинга были соблюдены, провокаций выявлено не было.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.