Путин: "втаскивать насильно" людей в программу реновации в Москве нельзя

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал власти столицы не "втаскивать насильно" москвичей в программу реновации, учитывать мнение каждого и с вниманием относиться к пожеланиям горожан, чьи дома попали под снос. Об этом он сообщил в ходе "Прямой линии".

"Хочу подчеркнуть: надеюсь, все будет делаться и в рамках принятого закона, и с учетом конкретных интересов людей. Но есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе. Не хотят - значит "втаскивать" насильно в эту программу нельзя", - сказал он.

Президент считает, что при реализации такой масштабной программы необходимо внимательно относиться к пожеланиям граждан, при этом не нарушая права собственности. "Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, правительство говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности от метро, практически на тех же местах, рядом почти. Как я чувствую, мэр Москвы настроен на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчиненных именно такого подхода", - отметил Путин, призвав власти столицы относиться к реализации программы "не формально".

Также глава государства высказался за необходимость своевременного сноса аварийного жилья, поскольку уже через 10-15 лет жилой фонд превратится в аварийное жилье, а "Москва получит такой же объем беды, как и очень многие".

"И если это своевременно не начать делать, то мы столкнемся с проблемой, которую будет очень сложно решить, а может, даже и невозможно. И тогда люди реально начнут страдать. У нас получится проблема прям в центре Москвы, причем масштабного характера. Нужно своевременно все делать", - заключил президент.

О программе реновации

В начале 2017 года Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое завершается 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении, 9 июня - во втором. 14 июня Госдума приняла документ в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернатив программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тыс. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет