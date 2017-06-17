Британские власти выделили погорельцам Grenfell Tower более $6 млн

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Правительство Великобритании выделило погорельцам Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн) и пообещало переселить их в новые жилища в течение трех недель. Соответствующие заявления сделала в пятницу премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Правительство сделает доступным 5 млн фунтов в качестве экстренной помощи для людей, чтобы они могли приобрести обычные вещи для повседневной жизни", - сообщила она. "Но мы предприняли и другие шаги, - добавила глава правительства, - которые состоят в том, чтобы обеспечить гарантии того, что их (погорельцев) переселят в течение трех недель".

Пожар в 24-этажном жилом доме произошел в ночь на 14 июня. По последним официальным данным, в результате ЧП погибли не менее 30 человек.

Новое испытание Мэй

Ужасающие последствия пожара в высотном жилом доме в Лондоне грозят обернуться новым тяжелым испытанием для премьер-министра Терезы Мэй, вдобавок к ее неудаче на состоявшихся 8 июня всеобщих выборах.

В пятницу глава правительства попала под огонь жесткой критики из-за того, что за день до этого ограничилась лишь кратковременным пребыванием на месте трагедии и, в отличие от двух других прибывших к Grenfell Tower политиков - лидера Лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, - так и не пообщалась ни с кем из погорельцев. Жители той части района Кенсингтон, где расположен сгоревший высотный дом, с возмущением говорили об этом факте на камеры центральных британских телеканалов и при этом пели дифирамбы Корбину.

В пятницу Мэй навестила пострадавших от огненной стихии в лондонских больницах и снова приехала на место происшествия, где на этот раз встретилась и с жителями уничтоженной пожаром высотки, и с волонтерами, оказывающими им посильную помощь. При этом во время встречи погорельцы и сочувствующие им встретили прибывшего под усиленной охраной премьера оскорбительными возгласами, обвинив Мэй в трусости и заявляя, что она покрыла себя позором.

Королева и другие

У сгоревшей высотки в пятницу побывали многие известные британцы. Но если королеву Великобритании Елизавету II и ее внука принца Уильяма жители этого района встретили весьма доброжелательно, когда глава государства и второй в очереди наследник британского трона стали общаться с погорельцами и волонтерами в спортивном центре Westway, то к лидеру Палаты и общин и лорду-председателю Тайного совета Андреа Лидсом, которая является членом политической команды Мэй, они отнеслись совсем иначе, сказав ей все, что думают о премьере.

Предложение об экспроприации недвижимости

Корбин же тем временем набрал у левого электората политические очки своим предложением расселить пострадавших от пожара в пустующих домах и квартирах района Кенсингтон, которые принадлежат представителям состоятельной части населения. Об этом, как информировала в пятницу газета Daily Express, ультралевый лидер британской оппозиции заявил членам лейбористской фракции Палаты общин британского парламента.

"Это неприемлемо, что в Лондоне у нас есть пустые роскошные здания и квартиры, приобретенные лишь как инструмент последующего заработка от вкладов в недвижимость, в то время как бездомные и нищие ищут себе пристанище", - приводит издание слова Корбина. Лидер лейбористов также обратил внимание однопартийцев на контрасты столичного района Кенсингтон, где расположен дом Grenfell Tower.

"Кенсингтон - это история двух совершенно различных городов: южная часть района невероятно богата, это самая состоятельная часть всей страны, но та часть, где произошел пожар, я думаю, является беднейшим районом опять же всей страны. И жилищные площади должны быть найдены и могут быть реквизированы в случае необходимости, чтобы гарантировать расселение жителей (сгоревшей высотки) в пределах их района", - заявил Корбин.

Как отмечает газета, призыв Корбина нашел отклик не только у его идеологических сторонников в рядах партии, но в том числе и у ряда политиков, которых принято было относить к умеренным лейбористам.

Захват административного здания

Мэй еще не успела огласить свои инициативы по выделению погорельцам бюджетных денег, когда возле совета лондонского административного округа Кенсингтон и Челси началась демонстрация протеста, организованная общественной организацией Radical Housing Network. Ее участники, пораженные бездействием властей на тот момент и потребовавшие немедленного расселения людей, оставшихся без крова в результате пожара, а также выделения государственных средств в помощь пострадавшим, захватили административное здание, после чего полиции пришлось эскортировать оттуда сотрудников совета. В настоящий момент ворвавшиеся в здание люди уже покинули его, вняв призывам организаторов сохранять спокойствие и, по всей видимости, не нанеся совету округа особого ущерба.

Однако акции протеста состоялись и в других районах Лондона, в том числе в Вестминстере, где собравшиеся на парламентской площади активисты прошли по правительственной улице Уайтхолл мимо ворот премьерской резиденции, а в конце своего маршрута устроили сидячую демонстрацию на известном торговом перекрестке Оксфорд-сёркус.

Взаимные обвинения мэров

Между тем бывшие и действующие власти столицы стали обвинять друг друга в связи с произошедшей трагедией. Так, Садик Хан высказал претензии своему предшественнику Борису Джонсону в том, что тот, реализуя политику тори по экономии бюджетных расходов, сократил в городе число пожарных частей, тем самым намекая, что это сказалось на том, что пожарные не успели совладать с огнем. Джонсон же в ответ обвинил нынешнего мэра Лондона в политизации произошедшей трагедии.

Рост числа жертв

Скотленд-Ярд сообщил в пятницу, что в результате пожара в Grenfell Tower погибли не менее 30 человек (до этого момента таковых официально было 17), а также что в больницах находятся 24 человека, при этом 12 из них остаются в реанимации. Между тем телеканал Sky News проинформировал со ссылкой на собственные источники, что "70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы".

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.