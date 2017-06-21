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МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО - лучшие в России в новом британском рейтинге

Общество
21 июня, 4:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Россия была представлена в европейском топе агентства Times Higher Education 24 университетами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. МГУ, МФТИ и петербургский Университет ИТМО составили тройку топовых российских высших учебных заведений в новом рейтинге лучших вузов Европы семейства британского рейтингового агентства Times Higher Education (THE). Об этом сообщила ТАСС  пресс-служба Университета ИТМО со ссылкой на авторов рейтинга.

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"21 июня впервые вышел рейтинг лучших вузов Европы британского рейтингового агентства Times Higher Education (THE). В него вошли 400 вузов из географической Европы на пространстве от Великобритании до Греции, что составляет примерно 40% от общего числа - 980 вузов, входящих в мировой рейтинг THE World University Rankings. Россия представлена в европейском топе 24 университетами. Университет ИТМО занял позицию 191-200 и третье место среди вузов России, после МГУ (93 место) и МФТИ (151-160)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наиболее широко в европейском рейтинге представлена Великобритания - 91 вуз. Первую строчку занимает Оксфордский университет, за ним следуют Кембридж и Имперский колледж Лондона (вторая и третья позиции). На втором месте по числу вузов, вошедших в топ, - Германия (41 вуз).

Стратегии успеха ИТМО

"Стратегия развития вуза ориентирована прежде всего на качественные изменения и глубокую трансформацию всего университета, и продвижение университета в рейтингах является следствием этих процессов, уже запущенных в вузе", - отметила начальник управления стратегического развития Университета ИТМО, менеджер проекта 5-100 Марианна Чистякова, комментируя итоги нового рейтинга.

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По ее оценке, высокие позиции Университета ИТМО в рейтинге THE стали результатом совместной работы преподавателей, ученых, студентов и администрации вуза. В рейтинге лучших университетов Европы отразилась "правильная стратегия ИТМО по завоеванию ведущих позиций на мировом рынке исследований, глубокая конвергенция информационных и фотонных технологий, их трансляция в различные социально значимые области - от медицины и урбанистики до искусства".

По словам директора Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Ильи Куфтырева, "новый рейтинг семейства THE позволяет более наглядно увидеть конкурентную картину в границах именно европейского образовательного пространства".

Оценят и качество образования

Эксперт отметил, что агентство ТНЕ анонсировало планы по созданию нового рейтинга - European Teaching Excellence Ranking, дебют которого намечен на 2018 год. Ожидается, что в данном рейтинге большее внимание будет уделено оценке качества образовательного процесса в вузе и его влияния на успешность выпускников в будущем - фактор, который на данный момент не находит достаточного отражения в рейтинговой методологии. Куфтырев высоко оценивает шансы университета на успех в новом рейтинге: "У Университета ИТМО есть все шансы на успехи и в данном рейтинге. Тот факт, например, что наши студенты стали уже семикратными чемпионами мира по спортивному программированию ACM ICPC и востребованы ведущими мировыми IT-компаниями, является одним из лучших подтверждений высокого качества образовательной подготовки".

Университет ИТМО ведет подготовку специалистов в области IT, фотоники, робототехники, квантовых коммуникаций, трансляционной медицины, урбанистики, Art&Science, Science Communication. В 2016 году университет стал 56-м среди лучших IT-вузов мира по версии предметного рейтинга Times Higher Education (предметная область "Computer Science") и третьим среди российских университетов в общем рейтинге THE, а также занял 27 строчку в региональном рейтинге THE среди государств группы БРИКС и стран с развивающимися экономиками.

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