Неустойчивая погода сохранится в российских регионах до начала июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обширный малоподвижный циклон стал причиной июньских аномалий в ряде российских регионов. Он формирует неустойчивую погоду, которая до начала июля сохранится над европейской частью России, сообщила в среду ТАСС ведущий специалист центра Фобос Елена Волосюк.

По ее словам, сейчас по-летнему тепло только в Сибири, где днем воздух прогревается до 30 градусов выше нуля. Этот теплый фронт постепенно будет смещаться в сторону Дальнего Востока, освобождая место грозам и ливням.

"В отношении изменчивости погоды на территории нашей страны нет ничего удивительного. У нас очень большая страна, и в разных уголках погода, конечно же, отличается. Другое дело, что сейчас сложилась такая ситуация, что в последнее время Европейская часть нашей страны уже два месяца находится во власти так называемой тропосферной ложбины, которая закачивает нам порцию холодного воздуха из северных районов Атлантики и удерживает преимущественно температурный режим ниже средних многолетних значений", - уточнила специалист центра Фобос.

Снег в июне

Снегопад начался в Мурманске с самого утра 21 июня - в день летнего солнцестояния, самый длинный день лета. Низкая температура и дожди отмечались в городе с начала недели.

"На сегодняшний день погоду на Северо-Западе России портит огромный малоподвижный циклон, центр его располагается над Вологодской областью. Завтра он своего положения не изменит и будет вращаться вокруг своей оси, продолжая "закачивать" холодные воздушные массы с акватории Баренцева моря. Это чревато существенными понижениями температуры, отрицательными аномалиями, которые сейчас наблюдаются в Мурманской области. Там уже накануне прошел мокрый снег, и на сегодня уже сформировался снежный покров, местами толщина этого покрова достигает 3-4 см, а в горах, в Хибинах, местами даже и 9 сантиметров", - сказала Волосюк.

Она добавила, что в Европейской части России холоднее средней климатической нормы на 2-3 градуса.

"Очень прохладно и в российском Нечерноземье. Что касается Центральных Черноземных районов, то там, несмотря на неустойчивую погоду с грозовыми ливнями, температуры достаточно летние - в Центральном Черноземье термометры показывают плюс 20-25, на нижней Волге, в низовье Дона, на Кавказе - 25-30 градусов на сегодняшний день", - добавила Волосюк.

Сохранится неустойчивая погода и в Татарстане. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днем 22 июня на территории Республики и в Казани местами ожидаются грозы, сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с, при грозах кратковременные усиления ветра до 16-21 м/с, в ряде районов может выпасть град.

Лето в Сибири

По словам специалиста центра Фобос, в отличие от Европейской части России в Сибири установилась летняя погода с тридцатиградусной жарой. "На Урале и на юге Сибири прорываются теплые воздушные массы из Средней Азии. В частности, это сейчас происходит на юге Сибири, туда поступают очень теплые воздушные массы, из-за чего устанавливаются рекордные температурные значения, там жара временами до 30-35 градусов. На территории Алтайского края, Кемеровской области температура повышается до 25-30 градусов, а в Хакассии и на юге Красноярского края - до 35, а местами 36 градусов", - добавила Волосюк.

По ее словам, июньская жара из южных районов Сибири сместится на восток в сторону южного Прибайкалья, а затем доберется и до Амурской области. "В Сибири на смену жаре придут дожди с грозами. Собственно, уже завтра жара заметно ослабеет, и температурный режим ожидается в пределах 23-28 градусов", - добавила Волосюк.

Неустойчивая погода на юге России

Она отметила, что неустойчивая погода сохраняется и на юге России. "Погода там сейчас действительно неустойчивая, время от времени идут сильные дожди, временами грозы, тем не менее, температурный режим там достаточно комфортный. Если говорить в целом, то температура держится на уровне 23-28 градусов, в отдельных районах Крыма температура повышается до плюс 30, такая же температура и на Кубани отмечается", - уточнила Волосюк.

Она добавила, что согласно годовому циклу выпадения осадков в июне на Черноморском побережье Кавказа дожди выпадают достаточно часто, и море в первый летний месяц прогревается до 20-22 градусов. Поэтому, отмечает специалист центра Фобос, такие температуры наблюдаются в июне в Крыму, Краснодарском крае.

"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то конца недели на Черноморском побережье удержится неустойчивая погода с ливневыми дождями и грозами, но ближе к выходным погода будет улучшаться. После выходных и к началу следующей недели вероятность осадков будет сведена к минимуму, а значит, возможно повышение температуры до 30-градусных отметок, но все-таки в прибрежной зоне термометры будут показывать 21-22, что будет вносить свой охлаждающий эффект. В итоге получим вполне комфортные 25-28 градусов", - добавила Волосюк.