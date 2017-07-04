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Шерпа: РФ не ставит под вопрос свои обязательства в рамках Парижского соглашения

Общество
4 июля, 2:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, июля. /ТАСС

Светлана Лукаш уверена, что "Россия относится к лидерам в области защиты климата"

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Светлана Лукаш

Светлана Лукаш

© Павел Смертин/ТАСС

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Россия не намерена ставить под вопрос выполнение своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату или выходить из него. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш в опубликованном во вторник интервью изданиям германской медиагруппы Funke.

"Россия не намерена покидать Парижское соглашение или каким-то образом ставить под вопрос обязательства, которые мы взяли на себя, - подчеркнула она. - Договор подписан, он в силе".

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Лукаш выразила убеждение, что "Россия относится к лидерам в области защиты климата", напомнив, что страна "уже перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу". Шерпа также выразила сожаление в связи с тем, что США решили выйти из Парижского соглашения, которое, по ее словам, "представляет собой основу для кооперации всех стран в области борьбы с изменением климата и преодоления его последствий".

Одновременно Лукаш выступила против протекционизма в мировой торговле в свете заявлений новой администрации США. "Мы убеждены, что протекционизм в конечном итоге лишь тормозит развитие тех сфер, для защиты которых принимаются такие меры", - сказала она.

"Я думаю, что американское правительство вернется на путь к свободной мировой торговле", - добавила шерпа.

Лукаш в то же время указала на то, что по многим вопросам "нет другого выбора, как сотрудничать с США", поскольку "они являются одним из ключевых игроков в мире".

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