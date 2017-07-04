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Источник: губернатор Тулеев проходит лечение в ЦКБ Управделами президента

Общество
4 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Состояние главы Кемеровской области удовлетворительное, он бодр и общается по телефону с сослуживцами

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которого для постоперационной реабилитации перевезли в Москву в ЦКБ Управления делами президента, удовлетворительное. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в медицинских кругах.

"В кемеровский аэропорт для перелета в Москву Тулеева доставили в субботу, на борт МЧС его подняли на носилках. После перелета в столицу главу Кузбасса госпитализировали в ЦКБ Управления делами президента, где он проходит курс реабилитации. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он в сознании, общается по телефону с сослуживцами, бодр", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщила ранее во вторник пресс-служба обладминистрации, по личной инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Тулеев продолжит курс реабилитации в Москве.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет - с 1997 года. В мае-июне этого года из-за долгого отсутствия политика на публике стали распространяться слухи о его уходе с должности. Так, 9 мая Тулеев не участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, 22 мая пресс-служба администрации региона сообщила, что губернатор ушел в 10-дневный отпуск, который затем был продлен до 16 июня.

19 июня в областной администрации сообщили, что Тулеев вновь продлил отпуск, однако на этот раз дата его завершения не называлась. Позже стало известно, что с 11 июня он проходит реабилитацию в кемеровской больнице после проведения в мае плановой операции на позвоночнике в немецкой клинике. Решение о ней было принято еще в октябре 2016 года.

Операция продлилась девять часов, так как врачи приняли решение расширить объем оперативного вмешательства. После операции также возникли осложнения в виде пневмонии, в том числе из-за длительного постельного режима.

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