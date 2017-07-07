Размер курортного сбора может быть ниже 100 рублей в сутки

Депутаты Государственной думы, которые сейчас рассматривают законопроект о курортном сборе, считают необходимым более четко определить механизмы контроля за сбором и использованием средств, которые будут платить туристы, приезжающие на популярные российские курорты. Кроме того, они считают важным соблюсти баланс стоимости, чтобы не отпугнуть отдыхающих.

Проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был одобрен Госдумой в первом чтении. Документ может быть принят до конца весенней сессии и вступить в силу с начала 2018 года. Согласно нынешней редакции законопроекта, в четырех пилотных регионах туристы должны будут платить в бюджет региона курортный сбор — до 100 рублей за сутки пребывания, а собранные средства планируется направлять на модернизацию и развитие курортной инфраструктуры.

Законопроект предполагает, что контролировать расходование средств будет регион, он же будет решать, сколько средств и на какие объекты направить. Тем не менее, опрошенные ТАСС депутаты расходятся во мнениях: одни считают, что это право нужно оставить за федеральным центром, другие — напротив, предлагают муниципалитетам определять, как и на что тратить собранные с туристов деньги.

Введение сбора — необходимость

Опрошенные ТАСС представители Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года будет введен курортный сбор, считают, что его введение — необходимая мера, и что она поможет развитию курортной инфраструктуры, которая устарела и нуждается в модернизации.

"После возвращения региона (Крыма) в Россию, большой поток туристов создал нагрузку, к которой наша инфраструктура была просто не готова. Как следствие — мы достаточно часто слышим претензии к качеству оказываемых услуг. И с этой точки зрения курортный сбор — вынужденная мера, позволяющая поддержать наши курорты", — сообщил ТАСС депутат Госдумы от республики Крым Дмитрий Белик.

По словам депутата Госдумы от Ставропольского края Ольги Казаковой, модернизация инфраструктуры курортов необходима для дальнейшего их развития и увеличения турпотока. "Поток туристов будет снижаться из года в год, если мы не будем вкладываться в инфраструктуру", — отметила депутат.

Однако, по ее словам, необходимо точно определить, какие объекты будут финансироваться с помощью курортного сбора, потому что на содержание и развитие инфраструктуры в целом "нужны гораздо большие деньги, чем их можно получить от курортного сбора".

За курортный сбор высказываются и депутаты от регионов, не вошедших в число пилотных. Например, Николай Будуев, представляющий в Госдуме республику Бурятию, считает, что курортный сбор для отдыхающих на берегу Байкала стал бы значительным подспорьем в деле сохранения чистоты озера.

"Необходимо в ряде территорий ввести курортный сбор, пусть небольшой, хотя бы рублей по 50, по 100, потому что, действительно, побережье Байкала в ряде мест очень сильно загрязняется туристами. В маленькие поселки приезжают по 5 тыс. человек в сутки, очень много мусора остается, и местное самоуправление... просто не в состоянии справиться с этим потоком проблем — для этого необходимо финансирование", — сказал он.

Законопроект требует доработки

Тем не менее, как уже не раз отмечалось, разработанный Министерством РФ по делам Северного Кавказа проект закона нуждается в существенной доработке.

"На наш взгляд, законопроект не в полной мере соответствует поручению президента РФ. Ведь в нем говорилось о том, что прибыль от курортного сбора может быть направлена на развитие санаторно-курортного комплекса России, а авторы законопроекта говорят о курортной инфраструктуре", — рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Кроме этого, по его словам, требуют доработки положения законопроекта, касающиеся контроля над исполнением закона, распределения средств от курортного сбора ходе реализации эксперимента, а также вопросы правового положения его участников и "недопущения роста стоимости туристического продукта из-за дополнительных затрат средств размещения".

Кривоносов считает, что принятие закона в первоначальном виде "несет в себе высокий риск повышения стоимости туристического продукта, и это пагубно может отразиться на нашей индустрии туризма, поскольку конкуренция очень высокая: зарубежные конкуренты всячески стимулируют привлечение туристов на свои курорты".

Он отметил, что "авторы законопроекта рассчитывают на принятие этого закона в течение весенней сессии работы Государственной Думы РФ, то есть до конца июля". "В этом случае закон начнет действовать с 1 января 2018 года", — сказал Кривоносов.

Взнос меньше, эксперимент короче

Депутат Госдумы от Краснодарского края Константин Затулин рассказал, что "при обсуждении законопроекта о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, который устанавливает возможность введения курортного сбора в четырех регионах, внес сразу 28 поправок".

"Самые важные из них: понижение предельной ставки курортного сбора до 50 рублей и сокращение срока проведения эксперимента с 5 до 3 лет, также считаю целесообразным 80% собираемого сбора направлять в бюджет конкретного муниципального образования и утвердить право муниципалитетов распределять их по районам. Остальное перечислять в региональный бюджет", — сказал депутат.

По его мнению, "полное изъятие курортного сбора ослабляет заинтересованность в развитии курортной инфраструктуры, подъездных путей и коммуникаций".

Нужен баланс между стоимостью и турпотоком

На данном этапе работы над законом предусматривается, что курортный сбор будет дифференцированным: он будет зависеть от местоположения курорта, сезонности, времени пребывания и других факторов. Верхняя ставка установлена на уровне 100 рублей, однако конкретный размер налога будут устанавливать власти региона.

Как считает депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко, "необходимо дать возможность территориям самостоятельно определять размеры этого сбора, чтобы муниципалитеты были заинтересованы и конкурировали между собой за благоустройство территории и привлечение туристов, чего у нас часто не хватает".

По словам Белика, размер сбора должен зависеть от степени развитости региона и качества предоставляемых услуг. "По моему мнению, заложенная в законопроекте возможность дифференцирования должна использоваться субъектами исходя из текущего состояния дел в туристической сфере каждого региона. Если она привлекательна для туриста, он охотно едет отдыхать, то можно использовать и максимальную ставку в 100 рублей", — считает спикер.

"Нужно понимать, что стоимость сбора может составлять и 30, и 50 рублей, даже 0 рублей. Неверно думать, что регионы, которые попали в эксперимент, сразу установят максимальный предел. Ведь регионы сами прежде всего заинтересованы в том, чтобы туристический поток не снизился. Поэтому думаю, что размер сбора должен быть тщательно просчитан в каждом конкретном случае", — отметила депутат Госдумы от Республики Алтай Наталья Кувшинова.

По словам законодателей, необходимо установить курортный сбор на таком уровне, который не спровоцирует снижение турпотока. "Нужно найти баланс между развитием территории и не допустить снижения потока отдыхающих, которые едут на наши внутренние курорты", — считает Ольга Казакова. Она пояснила, что для достижения такого равновесия необходима "кропотливая работа субъектов вместе с федеральным центром".

Льготные категории

От курортного сбора будут освобождены некоторые категории льготников. Конкретный перечень льготных категорий пока не утвержден, депутаты считают, что он должен устанавливаться субъектами федерации.

Согласно первоначальной редакции закона, от уплаты сбора планировалось освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1-2 группы и инвалидов войн, детей до 18 лет и малоимущие семьи.

Но, как отметила Ольга Казакова, по сравнению с первоначальным вариантом перечень лиц, освобождаемых от уплаты сбора, существенно расширился, и сейчас под льготные категории может попасть больше половины отдыхающих. "Настолько широкий перечень категорий на сегодняшний день на рассмотрении закона в первом чтении, что, возможно, вообще до 70% всех, кто приезжает, попадает под льготные категории", — отметила депутат.

В регионах несколько раз производили расчеты по доходам пилотных регионов от курортного сбора, однако законодатели утверждают, что эти цифры нельзя считать окончательными. "По оценке правительства РФ, бюджет Краснодарского края получит дополнительно порядка 8 млрд рублей за счет курортного сбора. Но без оценки регулирующего воздействия этого нельзя утверждать", — рассказала ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

В свою очередь Казакова сообщила, что, по предварительным подсчетам, курорты Ставрополья могут получить до 2 млрд рублей за весь период эксперимента. Она, однако, отметила, что подсчеты делались до внесения в льготные категории "людей, приезжающих для получения лечения и реабилитации", и пояснила, что в некоторых санаториях Кавказских Минеральных Вод эта категория может распространяться почти на 100% отдыхающих.