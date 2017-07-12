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Международная конфедерация союза художников обжалует решение суда о своей ликвидации

Общество
12 июля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Председатель исполкома МКСХ отметил, что решение будет обжаловано во всех инстанциях

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная конфедерация союзов художников (МКСХ) обжалует решение Верховного суда РФ о ликвидации организации. Об этом сообщил ТАСС представитель организации Игорь Штин.

"Будем обжаловать в установленном порядке в апелляционную коллегию Верховного суда", - сказал он.

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В свою очередь председатель исполкома МКСХ Масут Фаткулин заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано во всех инстанциях. "Мы дойдем до Конституционного суда", - подчеркнул он.

Верховный суд РФ вынес в среду решение о ликвидации МКСХ, удовлетворив иск Минюста РФ. Обязанность по осуществлению ликвидации организации суд возложил на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России".

По мнению Минюста, организация допустила нарушения, включая отсутствие финансовой отчетности и непредоставление сведений о зарубежном финансировании. Нарушения были выявлены в ходе проверки соответствия деятельности МКСХ уставным целям и действующему законодательству. В адрес исполнительного комитета организации неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения. По данным Минюста, они устранены не были, после чего министерство направило в Верховный суд административное исковое заявление о ликвидации МКСХ по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях".

Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году.

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