Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Ковчег с частью мощей святителя Николая Чудотворца доставлен в Санкт-Петербург из Москвы утром в четверг, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской митрополии. Днем святыню откроют для поклонения паломников.

"Торжественная встреча мощей святителя Николая состоится в Александро-Невской Лавре, - сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. - Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря - Свято-Троицком соборе - начнется с 16:00 мск. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца, из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари".

"В аэропорту Пулково, куда доставлена святыня, прошел краткий молебен, был выставлен почетный караул, - добавила Родоманова. - Ковчег сопровождал архиепископ Солнечногорский Сергий, встречал викарий митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, архиепископ Петергофский Амвросий".

По завершении молебна мощам смогли поклониться присутствовавшие на церемонии верующие из числа сотрудников авиапредприятия, Росгвардии и военнослужащих Роты почетного караула.

На встрече присутствовали вице-губернатор города Александр Говорунов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Сейчас кортеж движется из Пулкова к Александро-Невской лавре, где пройдет торжественная встреча мощей святителя Николая. Ковчег будет установлен в Свято-Троицком соборе монастыря. Накануне Лавру посетил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Как передает корреспондент ТАСС с места события, у монастыря начали собираться верующие - по предварительным оценкам организаторов, уже несколько тысяч человек.

Спецрейс из итальянского города Бари доставил в Москву мощи святителя Николая Чудотворца 21 мая, в столице они находились до 12 июля. Общее число паломников с момента пребывания мощей в России составляет 1,75 млн человек.

Крестный ход

В Александро-Невской лавре прошел малый крестный ход, в котором приняли участие верующие и священнослужители.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге Где можно поклониться мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге и что взять с собой в очередь: памятка паломника

Как передает корреспондент ТАСС с места события, крестный ход, который возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, прошел от Надвратной церкви на площади Александра Невского к Свято-Троицкому собору, где в эти минуты началось торжественное богослужение.

На площади Александра Невского, куда кортеж со святыней прибыл из аэропорта Пулково, прошла торжественная церемония встречи, на которую пришли, по предварительным оценкам организаторов, несколько тысяч верующих. Под молитвенное пение почетный караул из военных моряков принял ковчег из рук священнослужителей и поместил на специальные носилки. На них мощи несли до собора.

"Допуск паломников к святыне в главном храме монастыря - Свято-Троицком соборе - начнется с 16:00 мск. 28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца, из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари", - сказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Верующие, ожидающие возможности поклониться святыне, стали занимать очередь у Лавры с самого утра, еще до прибытия кортежа.

Очередь обычная и социальная

С 14 июля доступ к ковчегу с мощами будет открыт ежедневно. Для верующих будет организовано две очереди, одна - социальная, для инвалидов и людей с детьми до двух лет. Безопасность и правопорядок будут круглосуточно обеспечивать 130 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти и полиция.

"К месту паломничества будут приближены маршруты патрулирования нарядов групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ", - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии. Будет также обеспечен контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, а также за работой частных охранных организаций в районе проведения мероприятия.

При подготовке приема паломников, желающих поклониться святыне, в Санкт-Петербурге учли опыт Москвы, сообщили в администрации города.