Комитет Думы поддержал ужесточение срока наказания за склонение детей к суицидам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал принять в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ об увеличении практически вдвое срока максимальной ответственности за склонение детей к самоубийствам - с 8 до 15 лет. Соответствующий проект закона был внесен в понедельник, 17 июля, депутатами фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, Василием Пискаревыми и Эрнестом Валеевым.

Изменения предлагается внести в статью 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". "Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы [сроком] 5 лет, а верхний - до 15 лет", - говорится в пояснительной записке.

При этом там же указывается, что одновременно статья 110 УК РФ дополняется новой частью, "устанавливающей повышенную ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних лиц или лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". В соответствии с этой нормой меры уголовного наказания предусматриваются на уровне от 8 до 15 лет лишения свободы - соразмерно наказанию за убийство.

"Необходимость данного изменения обусловлена тем, что в настоящее время уголовная ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух и более лиц, не дифференцирована относительно менее тяжких последствий, предусмотренных диспозициями и квалифицирующими признаками частей 1-3 статьи 110 УК РФ, то есть установлена одинаковая ответственность за смерть одного либо двух и более человек", - указывают авторы.

Законопроект "был разработан в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, создание мер, препятствующих вовлечению в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения распространения практики побуждения к суициду".

В пояснительной записке инициаторы напоминают, что в июне 2017 года был принят закон об "установлении дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению", где ответственность за доведение до самоубийства, в том числе несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ), составляет от 5 до 8 лет лишения свободы. При этом они считают, что такие меры являются несоразмерными тяжести и общественной опасности подобных преступлений.