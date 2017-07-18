В Бразилии полиция арестовала одного из организаторов игры "Синий кит"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Бразильская полиция провела во вторник спецоперацию против организаторов игры "Синий кит", которая, предположительно, склоняет подростков и молодых людей к суициду. Как сообщила следователь Фернанда Фернандес, правоохранительные органы арестовали одного из подозреваемых в пригороде Рио-де-Жанейро.

Спецоперация, получившая название "Водолей", была организована в девяти регионах Бразилии. Однако в большинстве случаев речь шла об обысках в домах подозреваемых. Ордер на арест был выписан только в отношении 23-летнего Матеуса Силвы из Рио-де-Жанейро. Он сознался в том, что являлся одним из "кураторов" игры - то есть раздавал ее участникам задания, заключающиеся в нанесении себе увечий и совершении самоубийства.

"Этот молодой человек был арестован, потому что у нас уже было достаточно улик, чтобы просить суд выписать ордер. Он признался, что являлся "куратором", что он оказывал влияние на 30 человек. Но у нас в материалах дела речь идет примерно о 40 жертвах (эта цифра включает в себя не только тех, кто совершил или пытался совершить самоубийство, но и тех, кто нанес себе какие-либо порезы или увечья под влиянием игры - прим. ТАСС)", - сказала Фернандес на пресс- конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo.

"Синий кит" в Бразилии

В апреле в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. В нескольких регионах республики были открыты уголовные дела после того, как подростки и молодые люди наносили себе увечья или расставались с жизнью под влиянием полученных в интернете заданий. Так, в штате Мату-Гросу в центральной части южноамериканской страны полиция, изучая обстоятельства самоубийства 16-летней девочки, обнаружила ее записи о правилах этой игры. Подростку предлагалось выполнить в строгой последовательности следующие действия - обнять родителей, попросить прощения и расстаться с жизнью.

После этого информация о подобных попытках суицида стала появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе в Аргентине, Колумбии, Чили, Уругвае и Боливии.

Расследование в России

Виртуальная игра "Синий кит", предположительно, подталкивающая к самоубийству, пришла из России, где она появилась в социальных сетях. По данным Следственного комитета (СК), в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых виртуальных сообществ, где открыто пропагандировали суицид и склоняли к нему несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства, еще пятеро детей не довели их до конца.

19 апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к суициду.