Аргентинский репетитор оказался под следствием за попытку вовлечения в игру "Синий кит"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Полиция аргентинской столицы проводит расследование в отношении репетитора, пытавшегося вовлечь ребенка в игру "Синий кит", которая, предположительно, склоняет юных интернет-пользователей к самоубийству. Об этом сообщил в пятницу прокурор Мариано Легиса Капристо, ведущий это дело.

"Выдвинуты обвинения в подстрекательстве к суициду. Максимальное наказание по этой статье - четыре года", - сказал он в эфире телеканала Canal 5 Noticias.

Acusan a un profesor de instigar a un chico a jugar a la "Ballena Azul" https://t.co/XFIOTrH3Bi pic.twitter.com/HXSP6loMkg — C5N (@C5N) 26 мая 2017 г.

Полиция уже провела обыск в квартире у репетитора. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него телефоны, ноутбуки, игровую приставку Playstation.

Мать ребенка, с которым общался подозреваемый, заявила, что он начал писать ее сыну в Instagram. По ее словам, мальчик не стал выполнять задания игры, которые дал ему репетитор.

В середине апреля в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. После этого сообщения о подобных попытках суицида стали появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе Аргентине.