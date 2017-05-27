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Аргентинский репетитор оказался под следствием за попытку вовлечения в игру "Синий кит"

Происшествия
27 мая, 5:29 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Мужчина обвиняется в подстрекательстве к суициду

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Полиция аргентинской столицы проводит расследование в отношении репетитора, пытавшегося вовлечь ребенка в игру "Синий кит", которая, предположительно, склоняет юных интернет-пользователей к самоубийству. Об этом сообщил в пятницу прокурор Мариано Легиса Капристо, ведущий это дело.

"Выдвинуты обвинения в подстрекательстве к суициду. Максимальное наказание по этой статье - четыре года", - сказал он в эфире телеканала Canal 5 Noticias.

Полиция уже провела обыск в квартире у репетитора. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него телефоны, ноутбуки, игровую приставку Playstation.

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Мать ребенка, с которым общался подозреваемый, заявила, что он начал писать ее сыну в Instagram. По ее словам, мальчик не стал выполнять задания игры, которые дал ему репетитор.

В середине апреля в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. После этого сообщения о подобных попытках суицида стали появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе Аргентине.

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