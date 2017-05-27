Аргентинский репетитор оказался под следствием за попытку вовлечения в игру "Синий кит"

СМИ: совладельцы "Альфа-банка" подали в США в суд на BuzzFeedЭкономика и бизнес 27 мая, 4:58
Бен Стиллер разводится с женой после 17 лет бракаКультура 27 мая, 4:54
В Чили начали возведение крупнейшего в мире телескопа EELTКосмос 27 мая, 3:40
СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от налоговСпорт 27 мая, 3:38
Терроризм, климат и Россия стали главными темами первого дня саммита G7Международная панорама 27 мая, 3:35
WP: Кушнер предлагал Кисляку использовать защищенный канал для контактов Трампа с МосквойМеждународная панорама 27 мая, 2:48
Guardian: Конте продлит контракт с "Челси" до 2021 года и будет получать €11 млн в годСпорт 27 мая, 2:09
NBC: ФБР считает зятя Трампа ценным свидетелем в расследовании дела о влиянии на выборыМеждународная панорама 27 мая, 2:05
WSJ: Белый дом может нанять команду юристов для проверки твитов ТрампаМеждународная панорама 27 мая, 1:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Полиция аргентинской столицы проводит расследование в отношении репетитора, пытавшегося вовлечь ребенка в игру "Синий кит", которая, предположительно, склоняет юных интернет-пользователей к самоубийству. Об этом сообщил в пятницу прокурор Мариано Легиса Капристо, ведущий это дело.
"Выдвинуты обвинения в подстрекательстве к суициду. Максимальное наказание по этой статье - четыре года", - сказал он в эфире телеканала Canal 5 Noticias.
Acusan a un profesor de instigar a un chico a jugar a la "Ballena Azul" https://t.co/XFIOTrH3Bi pic.twitter.com/HXSP6loMkg— C5N (@C5N) 26 мая 2017 г.
Полиция уже провела обыск в квартире у репетитора. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него телефоны, ноутбуки, игровую приставку Playstation.
Мать ребенка, с которым общался подозреваемый, заявила, что он начал писать ее сыну в Instagram. По ее словам, мальчик не стал выполнять задания игры, которые дал ему репетитор.
В середине апреля в бразильских СМИ появилась информация о том, что правоохранительные органы этой страны расследуют несколько случаев самоубийств подростков и молодых людей, связанных с игрой "Синий кит" и так называемыми группами смерти. После этого сообщения о подобных попытках суицида стали появляться и в других странах Латинской Америки, в том числе Аргентине.