Крым и Урал отметили День крещения Руси крестными ходами и молебнами

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Крым в пятницу широко отмечает День крещения Руси. По случаю праздника в ряде городов республики прошли крестные ходы и массовые крещения, сообщили ТАСС в Симферопольской и Крымской епархии.

День крещения Руси отмечают 28 июля православные верующие в России и странах СНГ. Это событие, определившее более тысячи лет назад цивилизационный путь развития многих народов, празднуют миллионы людей. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.

"Ровно в полдень во исполнение благословения Онуфрия (митрополита Киевского и всея Украины) во всех храмах и монастырях Крымской епархии были вознесены молитвы о мире на Украине. Верующие 12 раз прочитали молитву "Отче наш" с добавлением таких слов: "Господи помилуй нас, прости нам грехи и благослови Украину и народ наш миром", - рассказали в пресс-службе епархии.

По словам собеседника агентства, в крымских церквях также состоялись божественные литургии и прошли молебны. С десяти утра до полудня в Евпатории проходил крестный ход, в котором приняли участие около ста человек.

В епархии отметили, что в Евпатории на местном пляже в пятницу было совершено таинство святого крещения. "В нем приняло участие около 40 человек. Самому маленькому из них было полгода", - уточнили в евпаторийской администрации.

Помимо этого, в библиотеках, музеях, детских оздоровительных лагерях Крыма в пятницу проходят семинары, лекции и выставки, посвященные празднованию Дня крещения Руси.

Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале

Порядка 100 человек прошли таинство крещения в поселке Станционном-Полевском на реке Чусовой в Свердловской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Сегодня Князе-Владимирский храм уральского поселка Станционный-Полевской отметил праздник своего небесного покровителя массовым крещением в водах реки Чусовой. В этот день таинство крещения приняли около 100 человек из разных городов и поселков области, больше половины из которых - дети", - сказали в пресс-службе.

Настоятель храма иерей Борис Каленов отметил, что крещены были те, кто заранее получил благословение своего духовника. "Крещение - это основное действие, которое человеку открывает двери храма. Таинству предшествуют огласительные беседы - подготовка к крещению, когда человек приходит в храм, узнает основы веры, узнает о жизни церкви, заявляет о желании стать членом церкви", - передает слова иерея пресс-служба епархии.

В честь праздника в 12:00 во всех храмах, церквях и соборах Екатеринбургской епархии прозвенели колокола. "Волна праздничного колокольного звона прокатится сегодня по всем храмам страны. В Екатеринбурге, например, прозвучал 16-тонный благовест - самый большой на Урале колокол, установленный на колокольне храма "Большой Златоуст", - отметили в епархии.

Праздник под колокольный звон

В храмах Русской православной церкви в пятницу, в 12:00 по местному времени, в каждом храме, соборе, церкви и монастыре зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана и других стран в 2012 году.

В храмах в этот день проходят праздничные богослужения, верующие поздравляют друг друга, нередко принимают крещение, проводят крестные ходы, праздничные приемы, тематические выставки и лекции.

Масштабные торжества по случаю праздника в этом году прошли в столице Украины. Традиционный массовый молебен накануне Дня крещения Руси собрал тысячи киевлян и гостей города. После молебна все верующие крестным ходом прошли по центральным улицам Киева в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где предстоятель Украинской православной церкви совершил всенощное бдение. По случаю праздника в столицу были доставлены пять древних почитаемых икон Пресвятой Богородицы ("Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская"), а в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских верующие смогут поклониться 11 чудотворным иконам.

Креститель Руси

Князь Владимир (около 960-1015 гг.) - один из самых почитаемых в России святых и уникальная фигура в истории становления Руси. Согласно летописям, он был язычником, но после принятия в 988 году в византийской Корсуни (сейчас город Херсонес в Крыму) крещения сумел коренным образом изменить не только свою жизнь, но и предопределить путь возглавляемого им государства на многие века вперед.

Князь был прославлен в лике святых (точная дата канонизации неизвестна) как равноапостольный, то есть равный по своему служению апостолам, ближайшим ученикам Христа. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви, сейчас часть из них утеряна, а часть находится в Москве и Киеве. Ковчег со святыней был найден в фондах музея Московского Кремля и в 2010 году передан Русской православной церкви.