DM: умер британский мальчик Чарли Гард

ТАСС, 28 июля. Смертельно больной 11-месячный британский мальчик Чарли Гард скончался в лондонском хосписе, куда он был переведен по решению суда, не удовлетворившего требование его родителей позволить умереть их сыну дома. Об этом в пятницу сообщила газета Daily Mail.

"Наш замечательный маленький мальчик ушел из жизни, мы так гордимся тобой Чарли", - сказала мать мальчика.

Родители Чарли - Крис Гард и Конни Йейтс - отозвали в понедельник иск с требованием позволить их сыну пройти курс экспериментальной терапии в США. По словам их адвоката Гранта Армстронга, экспериментальное лечение не смогло бы улучшить состояние ребенка. К такому выводу пришел американский врач, прилетевший в Лондон, чтобы его обследовать.

Почему не вылечили ребенка

Ребенок незадолго до своей кончины находился в терминальной стадии синдрома митохондриального истощения ДНК. При этом заболевании происходит прогрессирующее атрофирование мышечной ткани, поражается нервная система, что приводит к сбоям в работе практически всех жизненно важных органов. Головной мозг Чарли был поврежден из-за необратимых патологических процессов.

Родители ребенка, в свою очередь, утверждают, что если бы их сыну позволили отправиться за границу для прохождения курса экспериментальной терапии, то у него был бы шанс остаться в живых.

Синдром митохондриального истощения ДНК был поставлен Чарли в сентябре 2016 года в возрасте четырех недель. Лечение не принесло никаких результатов и состояние ребенка стремительно ухудшалось. В марте этого года больница Грэйт-Ормонд-Стрит, где находился мальчик, обратилась в суд за разрешением отключить ребенка от системы жизнеобеспечения, от которой уже на тот момент зависела его жизнь.

В апреле суд удовлетворил просьбу клиники, чтобы дать ребенку спокойно умереть. Это решение было поддержано высшей судебной инстанцией Великобритании - Верховным судом, а также Европейским судом по правам человека. Родители Чарли не согласились с судебными вердиктами и продолжали бороться за жизнь своего ребенка, несмотря на то, что потеряли все возможности для апелляций.

Вмешательство Трампа и Папы

Резкий поворот в этой истории произошел после того, как папа римский Франциск выразил солидарность с родителями мальчика, а затем оказать ему помощь вызвался президент США Дональд Трамп. Взять ребенка на лечение согласились ватиканская детская больница "Бамбино Джезу" ("Младенец Иисус") и пресвитерианская больница Нью-Йорка. Свои услуги по лечению ребенка предложили также специалисты из Италии и Испании.

На этом фоне Высокий суд Лондона 10 июля приступил к повторному рассмотрению дела Чарли после поступившего запроса со стороны больницы Грэйт-Ормонд-Стрит. Британская газета The Independent позднее сообщила, что мальчику при содействии Конгресса США было предоставлено гражданство США. Этот шаг был направлен на то, чтобы позволить ему покинуть лондонскую больницу, отправиться за океан и пройти курс нуклеозидной терапии.

Представители британской общественности проводили многочисленные митинги перед зданием Высокого суда Лондона с призывом разрешить Чарли отправиться на лечение в США. Более 350 тыс. человек подписались под петицией с этим требованием, перечислив на лечение больного ребенка £1,3 млн ($1,7 млн). Британского мальчика на его родине называют героем, поскольку в течение почти целого года он в ожидании помощи боролся со смертью, а его родители с системой, сделавшей невозможным получение разрешения на перевод ребенка в другую клинику из-за противоречия уже принятым судебным решениям.