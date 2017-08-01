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Глава СПЧ приветствовал решение комиссии по распределению президентских грантов для НКО

Общество
1 августа, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Михаил Федотов, в частности, выделил Московскую Хельсинкскую группу, которая получила грант на проект "Правозащитная повестка дня для современной России"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствовал решение конкурсной комиссии, распределившей президентские гранты между некоммерческими организациями, и обратил внимание на тот факт, что финансирование для реализации новых проектов получил некоторые правозащитные НКО.

"Совет с удовлетворением воспринимает решение комиссии, распределяющей президентские гранты", - сказал Федотов ТАСС, отметив, что это первый опыт распределения грантов в новом формате. "Отрадно, что существенно улучшилось администрирование, упростились формы заявки и отчетности, повысилась прозрачность процедур. Все это не могло не сказаться на качестве отбора", - добавил он.

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"Совет с большим удовлетворением констатирует, что целый ряд правозащитных организаций получил гранты на свои проекты", - продолжил глава СПЧ. Он, в частности, выделил Московскую Хельсинкскую группу, которая получила грант на проект "Правозащитная повестка дня для современной России", а также проекты Мордовского республиканского правозащитного центра, фонда "В защиту прав заключенных", Независимой психиатрической ассоциации России, Центра содействия реформе уголовного правосудия, Совета общественных наблюдательных комиссий и другие.

"Отрадно и то, что на результатах конкурса не сказался тот факт включения той или иной НКО в реестр так называемых иностранных агентов. Полагаю, что это правильно не только с формальной позиции, но и с содержательной", - подчеркнул Федотов. "Ведь важно не то, имеет ли организация иностранное финансирование, а то, чем она занимается. И если она занимается общественно полезной деятельностью, то, конечно, государство должно ее поддержать", - убежден он.

При этом председатель президентского совета выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые вполне достойные правозащитные НКО не получили гранты". Среди таковых он назвал организацию "Оплот", "Солдатские матери Санкт- Петербурга", Независимый экспертно-правовой совет, Союз "Женщины Дона". "Надеюсь, что в следующем конкурсе, который начнется через две недели, эти правозащитные НКО смогут войти в число победителей", - заключил Федотов.

Итоги первого конкурса

В понедельник, 31 июля, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получит почти 1 тыс. некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов. Впоследствии эта сумма была увеличена почти вдвое - до 7 млрд рублей.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Федотов, Михаил Александрович
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