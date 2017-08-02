Математика как учеба и отдых: медалисты рассказали о подготовке к мировой олимпиаде

Российские школьники вернулись на родину с 58-й Международной олимпиады по математике (IMO), которая проходила в Рио-де-Жанейро. Они завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали в интеллектуальном состязании с участием школьников из более 100 стран мира. Наши ребята заняли 11-е место в общем зачете.

Лучший результат в команде из шести человек показал петербуржец Михаил Иванов, получивший золотую медаль. Серебро завоевали Кирилл Тыщук (Санкт-Петербург), Никита Добронравов (Новосибирск) и Егор Вепрев (Рыбинск Ярославской области). Бронза досталась Тимофею Зайцеву и Вадиму Ретинскому из Москвы.

Михаил Иванов (золото) и Кирилл Тыщук (серебро), Санкт-Петербург

И Михаил, и Кирилл — выпускники Президентского физико-математического лицея №239. "Честно говоря, тур оказался в целом сложнее, чем я ожидал", — рассказал ТАСС золотой медалист Михаил Иванов. По его словам, в период подготовки к олимпиаде ребята из российской сборной занимались по семь с половиной часов в день.

Развернуть Михаил Иванов и Кирилл Тыщук © Кирилл Сухов Михаил Иванов и Кирилл Тыщук © Кирилл Сухов

Как рассказал ТАСС директор этого учебного заведения, почетный работник общего образования РФ, кандидат физико-математических наук Максим Пратусевич, оба школьника занимались в математических кружках при лицее. "Я не только директор, но еще и учитель математики у них, поэтому могу сказать, что основное — это то, что они занимались в наших математических кружках. И руководители кружков — это очень хорошие специалисты: Дмитрий Андреевич Ростовский и Сергей Львович Берлов", — рассказал Пратусевич.

Занятиям в кружках при лицее одаренные ученики уделяли довольно много времени: дважды в неделю по четыре часа в день. А летом ездили в математический лагерь. "Воля к победе у них есть, коль скоро они семь лет занимались. В итоге вышли на международную олимпиаду", — подчеркнул директор.

Сам факт выхода на международную олимпиаду — уже определенная победа, потому что в команде всего шесть человек со всей страны. "Они очень много работали. Действительно очень усердно вкалывали. И поэтому это заслуженно", — уверен Пратусевич.

По его словам, Михаил и Кирилл — очень разносторонние ребята. "Они оба закончили нашу школу без троек. Это не так легко сделать. Миша, например, еще увлекается информатикой. И в то же время это совершенно обыкновенные дети. Они нормальные абсолютно дети — и посмеяться, и пошалить. То есть уже не дети — 18 лет есть", — добавил директор. "Вообще, у нас в лицее призеры международных олимпиад бывают каждый год, начиная с 1980 года, без пропусков. Пока. Поэтому это не первый случай", — отметил Пратусевич.

Никита Добронравов (серебро), Новосибирск

Никита Добронравов закончил в этом году 130-й лицей в Новосибирске. Он завоевал серебро и не совсем удовлетворен результатом.

Развернуть Никита Добронравов © Личный архив Никиты Добронравова Никита Добронравов © Личный архив Никиты Добронравова

"Я принимал участие в олимпиаде такого уровня в первый раз. Многие в этом году признали ее самой сложной, задания были действительно очень трудными. У меня получилось взять серебро. Может, это не очень плохой результат, но мне кажется, я мог бы выступить лучше", — сказал он.

Отбор для Никиты был сложным и многоступенчатым: всероссийская олимпиада, летние сборы, зимние сборы, затем олимпиады в Китае, Румынии, и наконец, по результатам проводится отбор в сборную на "мир". "У нашей команды из шести человек одно золото, три серебра и две бронзы. Но каждый решает задания сам, отдельно. Есть два тура, каждый по четыре с половиной часа, в целом шесть задач", — пояснил серебряный призер.

Никита в качестве примера самого сложного задания приводит задачу про охотника и кролика. "Есть охотник и кролик. Охотник не видит кролика, но у него есть датчик, показывающий ему одну точку, и он знает — кролик находится на расстоянии от точки не более чем на один метр. Охотник прыгает ровно на один метр, и кролик на то же расстояние. Надо понять, всегда ли охотник сможет гарантировать, что за миллиард действий он находится от кролика не более чем на расстоянии 100 метров. Из 600 участников решили всего несколько человек", — рассказывает Никита Добронравов.

В числе задач были и варианты с точными ответами, и такие, в которых надо представить доказательства. "Либо ты решил задачу полностью и получил все баллы, либо ты сделал продвижения, верные идеи, хорошие мысли, тогда ты получаешь частичные баллы", — отметил Никита.

Талантливый математик планирует покинуть Новосибирск после окончания лицея. "В Санкт-Петербургском государственном университете есть хороший математический факультет, буду поступать туда. Пока не знаю, буду заниматься фундаментальной или прикладной наукой, у меня будет время подумать, кем стать", — говорит Никита.

Егор Вепрев (серебро), Рыбинск Ярославской области

Егор Вепрев завоевал серебряную медаль. В этом году он окончил лицей №2 в Рыбинске Ярославской области. Это не профильная математическая школа, но таланты мальчика проявились довольно рано, и их удалось развить.

Развернуть Егор Вепрев © Сергей Метелица/ТАСС Егор Вепрев © Сергей Метелица/ТАСС

"Я с начальной школы ходил в математические кружки, с седьмого класса начал заниматься этим более или менее осознанно и еженедельно ездил из Рыбинска в Ярославль на занятия к доктору физико-математических наук Владимиру Дольникову", — рассказывает Егор. В развитии способностей молодого человека сыграла роль и мама. Она учитель физики, и, как говорит Егор, способности к точным наукам он в какой-то мере унаследовал.

В этом году Вепрев окончил школу с золотой медалью. "Не то чтобы у меня были способности по всем дисциплинам. Прилежно учиться достаточно для того, чтобы хорошо окончить школу", — говорит молодой человек. После выпуска он подал документы в СПбГУ на математический факультет. По словам Егора, свое будущее он намерен связать с наукой или IT-технологиями. "Пока еще не определился", — признается Егор.

Зато он точно знает, что хочет снова принять участие в олимпиаде по математике, теперь уже на студенческом уровне. "Существуют студенческие олимпиады, я вполне не против в них участвовать. Для этого нужно пройти отбор на уровне университета", — говорит Егор. "Я участвую в олимпиадах прежде всего потому, что это интересно, они дают определенный уровень, а также создают портфолио", — отметил он.

По словам Егора, подготовка к турниру занимает много времени. Отдыхает Егор, катаясь на велосипеде и занимаясь математикой. "Если занятия не очень интенсивные, то вполне могу для себя порешать задачи", — говорит медалист.

Мария Федорова, Анастасия Аникина, Светлана Сергеева