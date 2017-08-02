Состояние раненного в Мособлсуде бойца Росгвардии удовлетворительное

ТАСС, 2 августа. Состояние раненного при нападении в Мособлсуде сотрудника Росгвардии оценивается как удовлетворительное, он переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил майор медицинской службы Дмитрий Голобурдин.

"Сейчас его состояние удовлетворительное, он общается с родственниками. После стабилизации состояния больной переведен в палату. Что касается ранения, то пуля прошла на вылет, ранение было сквозное, прогноз его состояния благоприятный", - сказал майор.

По его словам, в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии есть все необходимое для лечения.

Двое членов банды GTA, открывшие стрельбу по конвоирам и раненные ответным огнем, находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС в среду источник в медицинских кругах Подмосковья.

"Двое пострадавших остаются в подмосковной больнице. Их состояние оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что они получили тяжелые огнестрельные ранения.

1 августа в 13:50 мск двое конвоиров в лифте Мособлсуда сопровождали пятерых подсудимых по уголовному делу банды GTA, обвиняемых в бандитизме, серии убийств и в других преступлениях. Один из подсудимых напал на конвоира, в результате чего подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать для подкрепления сотрудников Росгвардии. Подкрепление прибыло на третий этаж, где завязалась перестрелка между подсудимыми и правоохранителями. В ходе стрельбы один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, еще двое подсудимых ранены, конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован.