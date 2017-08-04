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Врио главы Бурятии предложил упростить экологическую экспертизу на Байкале

Общество
4 августа, 12:15 UTC+3 Бурятия) 4, августа. /ТАСС

Алексей Цыденов отметил, что существует несогласованность норм Земельного кодекса РФ и Конвенции ЮНЕСКО по части Байкала и прилегающих территорий

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил внести корректировки в федеральное законодательство для улучшения условий жизни на Байкале.

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"Требуют решения ряд вопросов нормативного регулирования жизнедеятельности на Байкальской территории. Таких вопросов много, часть из них уже решается", - сказал он на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории (БПТ). Оно прошло в пятницу в поселке Танхой под председательством президента России Владимира Путина.

В частности, Цыденов рассказал о несогласованности норм Земельного кодекса РФ и Конвенции ЮНЕСКО по части Байкала и прилегающих территорий. "В результате невозможно оформить право собственности на земельные участки жителям 76 населенных пунктов, расположенных в границах объекта всемирного наследия, - пояснил он. - Есть также ограничения для частных инвесторов, которые хотели бы получить землю для строительства объектов социальной, инженерной инфраструктуры".

Похожая ситуация в Тункинской долине: там весь район полностью объявлен национальным парком, вместе с населенными пунктами. "Более 6 тыс. граждан в итоге стоят в очереди на получение права собственности. Из 48 школ в районе 46 не имеют оформленной земли. И до недавнего времени раз в пять месяцев всем организациям и частным лицам Росреестр выставлял штрафы за неоформление, есть факты судебного понуждения сноса жилья на неоформленной земле", - рассказал Цыденов. Сейчас, по его словам, удалось договориться с ведомством временно: пока решается вопрос, людей штрафовать не будут.

Также Цыденов предложил пересмотреть нормы закона "Об охране озера Байал" - по нему в границах в центральной экологической зоны запрещены сплошные рубки леса, в том числе противопожарные разрывы и санитарные рубки сгоревшего леса.

Еще один вопрос - экологическая экспертиза. Она, напомнил Цыденов, обязательна для всех объектов капитального строительства. "В итоге это выливается в продление проектных работ минимум на три месяца, а с учетом бюджетного процесса - на год. У нас предложение - оставить экспертизу только для опасных производственных объектов, а для всех остальных - только для тех, что осуществляются в центральной экологической зоне БПТ. Это существенно облегчит строительство, снизит сроки и стоимость проектов", - добавил Цыденов.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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